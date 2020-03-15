От витрины до музея: 35 лет первому домену

Первому официально зарегистрированному домену в интернет-пространстве исполняется 35 лет — 15 марта 1985 года в сети появился сайт Symbolics.com. Первым же доменным именем, созданным в январе того же года, был Nordu.net, который стал первым корневым сервером в интернете.

Тем не менее, именно Symbolics.com был первым доменом в сети, зарегистрированным с помощью системы доменных имен (DNS, или Domain Name System).

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В то время интернет пока еще был некоммерческим пространством, и лишь несколько лет спустя каждый бренд или личность будет иметь собственный сайт в доменной зоне .COM. В 1985 году лишь пять других компаний зарегистрировали собственные домены — bbn.com, think.com, mcc.com, dec.com и northrop.com, а уже в 1986 году свои сайты запустили такие IT-гиганты, как IBM, Sun, Intel и AMD. В 1987 году доменные имена зарегистрировали Apple и Cisco Systems, а в 1991 году — компания Microsoft.

Что же касается самого первого домена, то Symbolics.com принадлежал производителю компьютеров Symbolics Computer Corporation. Эта компания также известна как разработчик языка программирования Lisp, который до сих пор находится в использовании.

Что интересно, домен Symbolics.com был куплен за четыре года до появления Всемирной паутины (WWW, или World Wide Web).

В 2009 году сайт был продан доменному агрегатору XF.com. Его основатель Арон Мейштедт заявил следующее: «Что касается меня, я очень рад (и польщен) владеть первым в истории доменом .COM. Поскольку доменные имена — это мой бизнес, я счастлив быть владельцем этого фантастического кусочка истории интернета».

На текущий момент по адресу Symbolics.com находится сайт Большого интернет-музея — архива истории интернета.

За 35 лет индустрия сделала огромный скачок от нескольких до сотен доменных зон — географических, тематических, брендовых, рассказывает «Газете.Ru» генеральный директор хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU Алексей Королюк.

«Сегодня каждый проект и бизнес может найти подходящую на 100% к роду деятельности доменную зону — .ART, .TECH, .SHOP, .ONLINE и многие другие. А бренды создают собственные доменные зоны для своих продуктов — .YANDEX, .BMW, .NETFLIX. Но даже несмотря на такое разнообразие, .COM остается мировым лидером и продолжает расти», — сообщил Королюк.

Так, по итогам 2019 года в .COM зарегистрировано 145 млн доменов (всего в мире зарегистрировано 362 млн веб-адресов).

«Однако в таких рекордах есть и некоторые минусы для пользователей: свободных «красивых», то есть лаконичных или звучных доменных имен остается все меньше. Еще в нулевых в .COM закончились трех и четырехсимвольные адреса. Вероятно, что со временем проникновение знания о новых доменных зонах будет более значительно влиять на динамику роста универсальных международных и геодоменов, уменьшая их долю», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Если говорить о российских пользователях, то суммарно в доменных зонах .RU, .РФ, .SU сегодня зарегистрировано 5,8 млн адресов.