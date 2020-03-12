«Все, что нужно знать»: как продают фейковые книги о коронавирусе

На этой неделе в топ трендов ритейл-гиганта Amazon вышла книга «Коронавирус: все, что нужно знать об уханьском коронавирусе и о том, как не заразиться» за авторством некоего Ричарда Джей Бэйли. Эта книга неизменно появлялась на первом месте при поисковом запросе «коронавирус», причем не только в своей категории.

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Труд Бэйли оказывался в поисковой выдаче даже перед предложениями о покупке спиртовых салфеток и дезинфицирующих гелей, не говоря уже о других книгах, написанных докторами или признанными специалистами из сферы здравоохранения.

Как отмечает CNBC, книга Бэйли оказалась плагиатом.

Более того, текст для нее даже не редактировался, а брался «как есть» — в основном из новостных порталов.

Первые две главы дословно повторяют статьи NBC News, опубликованные в конце января. Третья глава, посвященная правилам уборки и дезинфекции, взята с сайта клининговой компании Nancy's Cleaning Services из Калифорнии. Остальные части книги включают в себя заметки с порталов ChinaLawBlog.com и The Guardian.

После жалобы NBC Amazon удалил книгу Бэйли с сайта, но проблему это не решило — в поисковой выдаче интернет-магазина появляется большое количество книг о коронавирусе, составленных похожим образом из кусков статей и выпущенных под несуществующими именами.

Известно, что ранее ритейл-гигант удалил со своего сайта свыше 1 млн продуктов, связанных с эпидемией, чье описание не соответствовало действительности. Однако раздел с книгами эта чистка не затронула. Стоимость сборников статей из СМИ составляет от $5 до $12.

Под многими из них можно найти отзывы с оценкой «5», которые помогают поднимать эти книги выше в поисковой выдаче.

«Всем советую! Спасибо автору за такую прекрасную книгу», — говорится в одном из комментариев под книгой Ричарда Джей Бэйли.

Сообщается, что от фейковых книг, которые стали популярными из-за эпидемии коронавируса, страдают и независимые авторы, которые пытаются продавать свои труды на Amazon — они, как правило, сильно уступают по позиции в поисковой выдаче, но при этом предоставляют достоверную информацию и являются более качественными.

Официальный представитель Amazon указал, что компания использует систему автоматизированных инструментов модерации для поиска и удаления контента, который нарушает правила компании.

«Amazon устанавливает рекомендации по содержанию книг, которые мы продаем, и мы продолжаем фильтровать наш каталог, прислушиваясь к отзывам клиентов. Мы всегда требовали, чтобы продавцы, авторы и издатели предоставляли точную информацию на страницах с описанием продуктов, и мы удаляем те, которые нарушают наши правила», — заверил представитель компании.

В середине февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала IT-компании принять более жесткие меры по борьбе с фейками, связанными с коронавирусом. Прежде всего эта рекомендация касается недостоверных новостей об эпидемии, распространяемых посредством социальных сетей.

По словам представителя ВОЗ Эндрю Паттинсона, дезинформация о коронавирусе распространяется быстрее, чем сам возбудитель. Паттинсон назвал это явление «инфодемией» — по аналогии со словом «эпидемия».