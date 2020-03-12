Обман века: Эскобар выдал Samsung в фольге за новый смартфон

Складной смартфон Escobar Fold 2, получивший свое название в честь колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, который, по мнению создателей, должен был произвести революцию на рынке гаджетов, оказался Samsung Galaxy Fold, завернутым в золотую фольгу, сообщает Independent.

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Escobar Fold 2 — это смартфон от Escobar Inc., компании, основанной Роберто де Хесусом Эскобаром, который является братом известного на весь мир покойного главы наркокартеля.

Стоимость Escobar Fold 2 — $399, что составляет около одной пятой от рыночной цены Samsung Galaxy Fold.

Производитель подчеркнул этот факт в отдельном проморолике, названном «Покойся с миром, Samsung». В нем женщина в бикини с помощью кувалды разбивает Galaxy Fold. Escobar Inc. также владеет сайтом RIPSamsung.com, клик по которому перенаправляет пользователя на официальный сайт компании. На главной странице можно увидеть слоган, возвещающий о том, что Escobar Fold 2 — «лучший складной смартфон в мире».

Популярный на YouTube обозреватель гаджетов Маркес Браунли решил заказать Escobar Fold 2, чтобы протестировать его. Он оставил два заказа на сайте — один под настоящий именем, а второй под псевдонимом. Смартфон пришел только один — тот, который был оформлен на реальное имя.

По словам Браунли, Escobar Inc. отбирает только тех покупателей, которые являются техноблогерами или модными инфлюэнсерами.

По получении Маркеса Браунли ждал сюрприз — Escobar Fold 2 оказался смартфоном Galaxy Fold от Samsung, только брендированным Escobar Inc.

«Этот смартфон, обзор на который мы сделали, является Galaxy Fold, завернутым сзади в золотую фольгу», — заявил блогер своим подписчикам, снимая покрытие с задней крышки устройства. Под ним ожидаемо оказался логотип Samsung.

«Если вы делаете обзор на Escobar Fold 2, знайте, что вы просто держите в руках Samsung Galaxy Fold с золотым стикером и странными предустановленными обоями», — сообщил Браунли.

По мнению блогера, Escobar Inc. замешан в мошеннической схеме — он отправляет смартфоны лишь блогерам и инфлюэнсерами, которые, скорее всего, посвятят гаджету публикацию в одной из социальных сетей, но при этом обманывает других, «неизвестных» покупателей. Таким образом компании удается устанавливать такую низкую цену относительно реальной стоимости Galaxy Fold.

В январе Escobar Inc. попытались принять участие в крупной выставке электроники CES 2020 в Лас-Вегасе, но организаторы мероприятия отказались выделить компании место для павильона, мотивируя это тем, что производитель «не подходит» под их требования.

Известно, что в октябре 2019 Роберто Эскобар намеревался судиться с Илоном Маском, так как счел, что дизайн огнеметов принадлежащей миллиардеру The Bpring Company полностью списан с огнеметов, продающихся под брендом Escobar Inc. Он угрожал главе Tesla в социальных сетях, требуя $100 млн наличными или в акциях автомобильной компании. В противном случае Эскобар намеревался отобрать у Маска пост главы Tesla.

«Запомни, в 80-е годы ты еще пешком под стол ходил, а я уже правил миром», — писал Эскобар.