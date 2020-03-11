Неожиданная польза: Tinder стал источником правды о коронавирусе

В связи со вспышкой коронавируса COVID-19 во всем мире все больше людей хотят узнать правду о масштабах эпидемии. Наибольший интерес пользователей вызывает китайский город Ухань в провинции Хубэй, который пострадал больше всех — на его долю приходится наибольшее количество зараженных. Однако, весь город закрыт на карантин, а новости от сторонних источников, включая официальные сообщения властей, не вызывают у людей доверия.

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Как сообщает портал BuzzFeed,

находчивые пользователи, которые не остановятся ни перед чем в поисках правды, нашли способ достучаться до жителей Уханя напрямую — они используют приложение для знакомств Tinder.

Дело в том, что премиум-аккаунт в Tinder позволяет искать себе пару по всему миру, в том числе и в Китае. Несмотря на то, что это приложение запрещено для использования в КНР, многие юзеры сообщили о том, что им все же удалось связаться с несколькими резидентами из Уханя, которые в режиме онлайн рассказывают им о карантине.

Как рассказал BuzzFeed пользователь Twitter @drethelin, он начал подозревать, что китайские власти скрывают часть информации об эпидемии, поэтому он начал искать способы узнать, что на самом деле происходит в Ухане. Tinder стал одним из успешных решений этой проблемы.

«Я узнал, что карантин вовсе не подразумевает, что на каждом углу стоят солдаты, запрещающие передвижения. Оказалось, что соседи могут сообщить о тебе, если ты покидал свой дом. Вероятно, я мог бы узнать эту же информацию из общедоступных источников, если бы приложил больше усилий», — рассказал @drethelin.

Учитель английского из Вьетнама Джеймс сообщил BuzzFeed, что тоже использует Tinder в похожих целях.

«Учитывая нагнетание обстановки и фейковые новости, я просто хотел узнать о реальном опыте людей, которые там [на карантине] находятся», — заявил Джеймс.

Многие жители Уханя были рады пообщаться с Джеймсом и рассказать ему о своих делах. Некоторые из них были напуганы, другие сохраняли оптимистичный настрой, а третьи даже пытались познакомиться для продолжения отношений.

Впрочем, некоторые из находящихся на карантине выразили свое недовольство тем, что им постоянно пишут люди, которые не ищут свиданий, а лишь хотят узнать подробности об эпидемии.

Известно, что многие социальные сети и онлайн-сервисы предпринимают меры об информировании пользователей о коронавирусе. Tinder не стал исключением — на прошлой неделе в приложении для знакомств появилось предупреждение о том, что сейчас не лучшее время для проведения личных встреч из-за угрозы заражения. Кроме того, сервис напомнил о важности частого мытья рук и использования дезинфицирующих средств.

Ранее стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) завела официальный аккаунт в социальной сети TikTok, имеющей высокую популярность среди молодежи. Как следует из описания профиля ВОЗ, он был создан, чтобы предоставлять «надежную и своевременную» информацию на фоне эпидемии коронавируса.