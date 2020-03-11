Коронавирус отменил выставку E3: какие игры мы не увидим

Игровая выставка Electronic Entertainment Expo, или E3, отменена из-за коронавируса, сообщает Bloomberg. Она должна была пройти в Лос-Анджелесе с 9 по 11 июня 2020 года.

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По данным издания, официальный анонс отмены мероприятия состоится 11 марта в 19.30 по московскому времени.

Известно, что организаторы E3 Entertainment Software Association направили партнерам выставки письма, в которых говорится о ее вероятном проведении «в онлайн-режиме».

Ранее об отмене E3 заявил портал Ars Technica со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Кроме того, компания Devolver Digital, которая должна была принять участие в выставке, опубликовала твит о том, что пора сдавать билеты.

E3 является крупнейшей выставкой игровой индустрии, в рамках на которой проходят как анонсы игр, так и презентации аппаратного обеспечения. В этом году мероприятие должны были посетить такие компании, как Bandai Namco Entertainment, Bethesda, Capcom, Hori, Microsoft, NDreams, Nintendo, Nvidia, Oculus, Sega, Square Enix, Take-Two Interactive, Ubisoft, Warner Bros. Interactive и другие.

Так как Sony еще в январе отказалась от участия в E3, одним из самых ожидаемых мероприятий выставки должна была стать презентация Microsoft, посвященной консоли нового поколения Xbox Series X.

Несмотря на то, что анонс Xbox Series X состоялся еще в декабре прошлого года, глава подразделения Xbox Фил Спенсер пообещал фанатам рассказать новые подробности о приставке именно в рамках E3. Ожидалось, что мы узнаем о планах Microsoft выпустить еще две модели консоли, которые пока проходят под кодовыми именами Lockhart и Anaconda, которые станут более дешевой альтернативой Xbox Series X.

Кроме того, эксперты прогнозировали анонсы новых эксклюзивов для консоли, а также видео с геймплеем грядущей Halo Infinite. Теперь же после новостей об отмене E3 стоит рассчитывать на отдельное мероприятие, посвященное Xbox Series X. Впрочем, именно такого плана изначально придерживалась Sony, которая отказалась приезжать на Electronic Entertainment Expo, но пообещала представить консоль Playstation 5 в рамках собственной выставки. Учитывая ситуацию с коронавирусом, не исключено, что и Microsoft, и Sony перенесут свои анонсы в онлайн.

Что же касается новых игр, то на E3 ожидалось большое количество новых трейлеров и геймплейных роликов для ряда тайтлов, чьи релизы условно назначены на 2020-2021 года.

Ubisoft обещала выпустить в этот период пять игр класса ААА. Выход трех из них — Rainbow Six Quarantine, Watch Dogs: Legion и Gods & Monsters — был ранее перенесен. Две оставшиеся, по слухам, должны стать очередной Assassin's Creed и шестой частью франшизы Far Cry.

Bethesda должна реабилитироваться за провальный Fallout 76, поэтому многие эксперты делают ставку на RPG в стиле sci-fi под названием Starfield, которая на текущий момент является самым важным проектом студии. Кроме того, ожидались анонсы The Elder Scrolls 6, DLC Wastelanders для Fallout 76, а также подробности о Deathloop и Ghostwire: Tokyo, которые были представлены на предыдущей E3.

От Square Enix фанаты ждали информации о грядущей игре о Мстителях Marvel's Avengers, а также франшизе Final Fantasy 14. По слухам, разработчик также занимается новым проектом во вселенной Tomb Raider. Геймерам во всем миру остается надеяться, что ситуация с коронавирусом стабилизируется в ближайшее время, и игровые студии все-таки смогут собраться в одном месте со всеми анонсами. В самом худшем случае все обещанные видеоматериалы будут залиты в YouTube, где с ними сможет ознакомиться любой желающий.