«Apple сломал мне почту»: Маск недоволен iPhone

Миллиардер Илон Маск позволил себе критику в адрес Apple, а точнее обновлений, которая компания выпускает для собственной операционной системы iOS, сообщает Business Insider.

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Во время выступления главы Tesla и Space X на конференции Satellite 2020 ему задали вопрос о важности программного обеспечения в проектах Маска, включая полеты на Марс. Интервьюер специально подчеркнул предыдущую ремарку бизнесмена о том, что технология приходит в упадок из-за того, что человеческие навыки со временем становятся хуже.

«Я имел в виду, что технологии не всегда автоматически совершенствуются. Люди привыкли к тому, что их телефоны становятся лучше каждый год. Я пользователь iPhone, но я бы не сказал, что последние обновления программного обеспечения были замечательными, что доказывает мою точку зрения. Одно из них даже сломало мою электронную почту», — заявил Илон Маск.

Он не пояснил, какую именно версию операционной системы от Apple считает проблемной, но известно, что iOS 13 была встречена шквалом критики из-за большого количества багов и ошибок. В первые часы после релиза «тринадцатки» в сентябре прошлого года пользователи буквально завалили интернет жалобами на нестабильность Wi-Fi, Bluetooth и проблемы с экранной клавиатурой.

Маск продолжил свою речь ремаркой о том, что разработкой программного обеспечения должны заниматься молодые таланты, которые будут не только диагностировать и устранять неисправности, но и решать долгосрочные проблемы, вроде отказа от старых кодовых баз и перехода на новые.

«В работу над ПО однозначно должно привлекаться гораздо больше умных людей», — заявил миллиардер.

В начале февраля 2020 года Илон Маск был замечен в критике сразу нескольких деятелей из Кремниевой долины. Одним из тех, кто попал под горячую руку предпринимателя, стал сооснователь Microsoft Билл Гейтс, который заявил о том, что электрокары все еще уступают обычным машинам по дальности хода без дополнительной подзарядки. Тогда один из Tesla-энтузиастов выразил недовольство словами Гейтса в своем Twitter-аккаунте.

«Я разочарован, потому что многие люди, которые посмотрят это интервью, поверят Биллу и даже не будут рассматривать покупку электромобиля. Зачем он так сделал? Билл Гейтс же такой умный парень!» — возмутился пользователь. Его пост неожиданно прокомментировал Маск: «Если честно, я не в восторге от всех моих встреч с Гейтсом».

Кроме того, ранее Маск призвал своих подписчиков удалить приложение Facebook со своих устройств, назвав социальную сеть Марка Цукерберга «отстоем».

Накануне поста о необходимости отказа от Facebook Маск также раскритиковал принадлежащий корпорации мессенджер WhatsApp. Миллиардер опубликовал в своем Twitter-аккаунте изображения того, как будет выглядеть роботизированный эмодзи в гаджетах разных компаний — Apple, Google, Microsoft и Samsung, а также в WhatsApp.

«Последний идет в комплекте с бесплатным взломом телефона», — пошутил Маск, намекая на многочисленные проблемы с безопасностью сервиса.