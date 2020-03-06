«Трудно уловить»: в США обнаружили «атаку русских» на выборы

Российское вмешательство в президентские выборы в США 2016 года стало предметом обсуждения американской прессы, которая в той или иной форме обвиняла Кремль в попытке повлиять на умы американцев с помощью политической рекламы, размещаемой в социальных сетях. Как сообщает Associated Press со ссылкой на исследование профессора Янг Ми Ким из Висконсинского университета в Мэдисоне, эта кампания, которую проводят якобы «российские аккаунты», продолжается до сих пор.

При этом средства, применяемые ответственными за эту информационную атаку, стали более изощренными, поэтому выявить эти посты становится все сложнее.

По словам Ким, она изучила тысячи публикаций, посвященных темам, которые остро стоят на повестке дня американцев — расизм, вопросы религии, иммиграция и контроль за оборотом оружия. Профессор сообщила о том, что «русские» стали гораздо более качественно имитировать публикации, которые делают американские политтехнологи накануне выборов.

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«Для обычных пользователей проблематично уловить тонкие различия. Подражая американским пользователям и используя похожие логотипы и имена, им [«русским» ботам] удается избегать обнаружения», — заявила Янг Ми Ким.

В прошлом месяце глава ФБР Кристофер Рэй предупредил о том, что Россия все еще ведет «информационную войну» при помощи целой армии вымышленных персонажей из социальных сетей и ботов, которые распространяют дезинформацию.

Кроме того, в начале марта в совместном заявлении от глав американских спецслужб говорилось о том, что иностранные агенты распространяют недостоверные данные накануне «супервторника», чтобы «вызвать путаницу и сомнения в нашей системе».

При этом не было опубликовано никаких подробностей касательно того, какая именно дезинформация имеется в виду, и что должны сделать американцы, чтобы защитить себя от фейков.

Россия неоднократно опровергала любые сообщения о том, что Кремль каким-то образом вмешивается в избирательные процессы США. В конце 2019 года основатель Facebook Марк Цукерберг заявил о том, что его компания зафиксировала попытки России и Ирана вмешаться в грядущие президентские выборы в США в 2020 году.

На слова главы компании незамедлительно отреагировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«СМИ: «Цукерберг считает, что РФ, КНР и Иран вмешиваются в подготовку к выборам 2020 года в США». Вот вам и «фейкньюз в соцсетях». Дешево и сердито», — прокомментировала Захарова на своей странице в Facebook.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что глава Facebook идет по деструктивной линии в отношении России, Китая и Ирана.

«Обвинения Facebook и заявления о блокировке аккаунтов якобы из-за вмешательства в выборы — очередное проявление «охоты на ведьм» и цензуры в соцсетях.

Опять виновата Россия, опять виноваты Китай и Иран.

Эти страны на уровне американского истеблишмента признаны геополитическими соперниками США. Уважаемый Марк Цукерберг идет в фарватере именно этой деструктивной линии», — отметил парламентарий в комментарии РИА «Новости».

Вместе с тем Слуцкий подчеркнул, что этот «градус общей истерии» будет только нарастать с приближением президентских выборов в Соединенных Штатах.