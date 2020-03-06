Без обновлений: в зоне риска — миллиард устройств Android

Свыше одного миллиарда смартфонов и планшетов на базе Android подвержены высокому риску кибератак, так как они больше не получают патчи безопасности, сообщает Daily Mail со ссылкой на результаты исследования портала Which?.

В документе говорится о том, что около 40% пользователей Android используют устаревшие версии операционной системы, которые лишены технической поддержки производителя.

Это означает, что они не получают обновлений системы, которые часто содержат в себе дополнительные меры безопасности против киберугроз.

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По данным Google за 2019 год, всего в мире существует около 2,5 млрд активных устройств на базе Android. При этом 42,1% этих гаджетов работают на версии 6.0 или более старых ее вариантах — Marshmallow (2015), Lollipop (2014), KitKat (2013), Jellybean (2012), Ice Cream Sandwich (2011) и Gingerbread (2010).

В максимальной зоне риска находятся устройства, работающие на базе Android 4. Впрочем, гаджеты с Android 7.0, которые не поддерживают более современные версии, защищены ничем не лучше.

Актуальная версия операционной системы от Google — Android 10. Сообщается, что смартфоны с Android 9 и 8 пока еще получают обновления, а значит относительно безопасны для использования. Остальные устройства подвержены риску кражи личной информации, атак программ-вымогателей и других киберугроз.

В докладе Which? также говорится о том, что Google и другие разработчики должны уделять больше внимания информированию пользователей о том, что их операционная система устарела и потому является небезопасной.

«Нас беспокоит тот факт, что дорогие устройства Android имеют такой короткий срок функционирования, прежде чем они теряют техническую поддержку, оставляя в опасности миллионы пользователей, которые могут стать жертвами хакеров», — заявила редактор Which? Кейт Биван.

Биван добавила, что Google должна предупреждать своих клиентов о том, когда установленными ими обновления безопасности перестанут быть актуальными, и что нужно делать, когда техподдержка прекратится.

Как правило, производители электроники перестают поддерживать те версии операционных систем, которым уже исполнилось два года. Вместо этого компании мотивируют пользователей устанавливать более актуальные версии, чтобы оставаться защищенными.

Однако, многие мобильные телефоны, с момента релиза которых прошло более пяти лет, не поддерживают новые версии ОС.

Если их владельцы не видят смысла в покупке нового устройства, они автоматически становятся незащищенными перед лицом кибератак.

В Google не стали комментировать результаты исследования Which?.

Ранее стало известно, что из-за коронавируса Google приняла решение отменить свою главную конференцию года — Google I/O, которая должна была пройти с 12 по 14 мая в Сан-Франциско.

В этом году одним из главных анонсов мероприятия должна была стать презентация операционной системы Android 11.

Несмотря на наличие предварительной сборки «одиннадцатки», предназначенной для разработчиков, главные функции новой версии получится узнать только после I/O, если она все же состоится в виде трансляции. По данным портала Tech Radar, релиз Android 11 на смартфонах стоит ожидать к сентябрю-октябрю 2020 года.