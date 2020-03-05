«Перелом в двух местах»: в TikTok запустили опасный челлендж

В социальной сети TikTok запустился опасный челлендж, который может представлять угрозу для здоровья, сообщает Washington Post. Его суть заключается в том, что двое людей становятся с обеих сторон своей жертвы, предлагая ей подпрыгнуть вверх. Пока она находится в прыжке, ей выбивают ноги таким образом, что она падает и приземляется на спину.
Этот пранк сопровождается хэштегом #skullbreakingchallenge [рус. «челлендж, разбивающий череп»].
Сообщается, что челлендж стал довольно популярным за последние несколько месяцев. При этом травмы, полученные подростками, которые попытались поучаствовать в этой сомнительной забаве, привлекли внимание не только их родителей, но и врачей, а также правоохранительных органов.
На этой недели полиция Нью-Джерси возбудила уголовное дело против двух несовершеннолетних, которые таким образом разыграли своего друга. Им вменяется нападение с отягчающими обстоятельствами, а также создание угрозы здоровью и жизни.
Матерью пострадавшего 13-летнего мальчика является жительница города Черри Хилл Стейси Шенкер.
По ее словам, от удара после падения навзничь ее сын потерял сознание, после чего у него случился припадок. Ему пришлось провести несколько суток в больнице.
«Изначально я даже не знала, как это случилось. В тот момент я не знала о пранке», — заявила Шенкер.
В прошлом месяце в штате Алабама произошел другой несчастный случай, связанный с этим челленджем. Женщина по имени Тери Уиммер Смит сообщила о том, что ее сын Паркер невольно стал участником пранка, в результате чего сломал запястье в двух местах. Мальчику потребуется хирургическое вмешательство.
Опасный челлендж стал популярным и среди британских подростков. В феврале жительница Великобритании написала в своем Facebook о том, что ее дочь попала в больницу в результате неудачного прыжка.
«Прошу вас, если у вас есть дети-подростки, которые сидят в TikTok, не допускайте, чтобы они принимали в этом участие. Я сижу [в больнице] со своей дочерью, у которой серьезная травма спины», — сообщила британка, прикрепив фотографию девочки в шейном корсете.
Администрация TikTok заявила о том, что безопасность пользователей является приоритетом компании, поэтому подобный контент будет удаляться из социальной сети.
Представитель компании в беседе с Washington Post также сообщил о том, что участники подобных челленджей не смогут снискать вирусную славу.
«Вы не станете популярными в TikTok после такого видео, поэтому перестаньте так делать. Это не смешно и не весело», — обратился спикер к пользователям сервиса.
В начале 2018 года среди подростков был популярен другой челлендж, запущенный в рамках YouTube. Тогда подростки пытались прокусить капсулы для стирки белья и заснять весь процесс для своего канала. Этот флэшмоб получил название Tide Pod Challenge.
Председатель Комиссии США по безопасности потребительских товаров Энн Мэри Беркл заявила о том, что глотание химической жидкости, которая содержится внутри капсул, может привести к летальному исходу.
Сообщается, что щелочь и кислота в капсулах для стирки могут обжечь полость рта, гортань, пищевод и даже желудок. Кроме того, если после прокусывания средство случайно брызнет в глаз, то химические вещества могут привести к полной потере зрения.
Тогда стало известно о нескольких десятках подростков, которые попали в больницы, попробовав повторить опасный челлендж. По счастливой случайности удалось обойтись без жертв.