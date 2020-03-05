«Перелом в двух местах»: в TikTok запустили опасный челлендж

В социальной сети TikTok запустился опасный челлендж, который может представлять угрозу для здоровья, сообщает Washington Post. Его суть заключается в том, что двое людей становятся с обеих сторон своей жертвы, предлагая ей подпрыгнуть вверх. Пока она находится в прыжке, ей выбивают ноги таким образом, что она падает и приземляется на спину.

Этот пранк сопровождается хэштегом #skullbreakingchallenge [рус. «челлендж, разбивающий череп»].

Сообщается, что челлендж стал довольно популярным за последние несколько месяцев. При этом травмы, полученные подростками, которые попытались поучаствовать в этой сомнительной забаве, привлекли внимание не только их родителей, но и врачей, а также правоохранительных органов.

Have you seen this challenge going around? It's called the Skull Breaker Challenge and it started on TikTok. I've got details on how this challenge has sent several teens to the hospital on GMM on @FOX13Memphis pic.twitter.com/R73XZlrNQf — Shelia O'Connor FOX13 (@SheliaOConnor) February 27, 2020

На этой недели полиция Нью-Джерси возбудила уголовное дело против двух несовершеннолетних, которые таким образом разыграли своего друга. Им вменяется нападение с отягчающими обстоятельствами, а также создание угрозы здоровью и жизни.

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Матерью пострадавшего 13-летнего мальчика является жительница города Черри Хилл Стейси Шенкер.

По ее словам, от удара после падения навзничь ее сын потерял сознание, после чего у него случился припадок. Ему пришлось провести несколько суток в больнице.

«Изначально я даже не знала, как это случилось. В тот момент я не знала о пранке», — заявила Шенкер.

В прошлом месяце в штате Алабама произошел другой несчастный случай, связанный с этим челленджем. Женщина по имени Тери Уиммер Смит сообщила о том, что ее сын Паркер невольно стал участником пранка, в результате чего сломал запястье в двух местах. Мальчику потребуется хирургическое вмешательство.

Опасный челлендж стал популярным и среди британских подростков. В феврале жительница Великобритании написала в своем Facebook о том, что ее дочь попала в больницу в результате неудачного прыжка.

«Прошу вас, если у вас есть дети-подростки, которые сидят в TikTok, не допускайте, чтобы они принимали в этом участие. Я сижу [в больнице] со своей дочерью, у которой серьезная травма спины», — сообщила британка, прикрепив фотографию девочки в шейном корсете.

Администрация TikTok заявила о том, что безопасность пользователей является приоритетом компании, поэтому подобный контент будет удаляться из социальной сети.

Представитель компании в беседе с Washington Post также сообщил о том, что участники подобных челленджей не смогут снискать вирусную славу.

«Вы не станете популярными в TikTok после такого видео, поэтому перестаньте так делать. Это не смешно и не весело», — обратился спикер к пользователям сервиса.

В начале 2018 года среди подростков был популярен другой челлендж, запущенный в рамках YouTube. Тогда подростки пытались прокусить капсулы для стирки белья и заснять весь процесс для своего канала. Этот флэшмоб получил название Tide Pod Challenge.

Председатель Комиссии США по безопасности потребительских товаров Энн Мэри Беркл заявила о том, что глотание химической жидкости, которая содержится внутри капсул, может привести к летальному исходу.

Сообщается, что щелочь и кислота в капсулах для стирки могут обжечь полость рта, гортань, пищевод и даже желудок. Кроме того, если после прокусывания средство случайно брызнет в глаз, то химические вещества могут привести к полной потере зрения.

Тогда стало известно о нескольких десятках подростков, которые попали в больницы, попробовав повторить опасный челлендж. По счастливой случайности удалось обойтись без жертв.