От Twitter до Amazon: кто влияет на умы американцев

Портал The Verge провел исследование накануне президентских выборов в США 2020 года, чтобы выяснить, каким технологическим компаниям американцы доверяют меньше остальных. Как оказалось, главным «неудачником» в глазах жителей Штатов оказался вовсе не Facebook, который еще не до конца пришел в себя после многочисленных скандалов.

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Наиболее любимым брендом среди американцев оказался ритейл-гигант Amazon — ему доверяет 91% респондентов. На втором и третьем местах оказались Google и YouTube — по 90% каждому.

Самый маленький процент доверия получил Twitter, набравший только 61% положительных отзывов.

При этом Facebook, популярность которого резко упала после утечки Cambridge Analytica, все еще готовы доверять 71% американцев. Процент тех, кто настроен к Twitter негативно, так же выше, чем тех, кто недолюбливает Facebook — 39% против 29% соответственно. Вероятно, одной из причин такого отношения к Twitter среди американцев является президент США Дональд Трамп, публикующий в день по несколько десятков твитов.

В рейтинге, обозначающем, какие IT-компании имеют наибольшее влияние на общество, первое место занял Google — 72% американцев верят, что сервисы этой компании так или иначе воздействуют на повседневную жизнь. На втором и третьем местах оказались Amazon и Microsoft соответственно. Twitter вновь оказался аутсайдером — в способность платформы Джека Дорси влиять на умы людей верят лишь 32% опрошенных.

Как выяснилось, респондентов мало волнуют подробности ведения бизнеса в Кремниевой долине, а именно факты о том, что одна крупная корпорация владеет рядом популярных сервисов.

Так, 53% американцев не в курсе того, что видеохостинг YouTube принадлежит компании Google.

62% и 71% соответственно не осведомлены о том, что Facebook владеет Instagram и WhatsApp. 88% опрошенных не знают, что платформа Twitch была куплена Amazon.

На вопрос о том, исчезновение каких компаний и их продуктов с рынка опечалит вас больше всего, 85% опрошенных ответили: «Google». Также американцев расстроит, если внезапно не станет Amazon (81%) или YouTube (76%). Facebook, который в последнее время ругают все, кому не лень, плотно вошел в повседневную жизнь 55% американцев, которые не представляют свой день без просмотра ленты новостей.

Меньше всего жители США будут скучать по Twitter — лишь 33% респондентов заметят, что без твитов Илона Маска в их жизни появилась пустота.

Ранее стало известно, что компания Twitter рекомендует сотрудникам перейти на работу из дома с целью снизить риск заражения коронавирусом нового типа. Об этом говорится в официальном блоге компании.

Сотрудники Twitter в Гонконге, Японии и Южной Корее будут переведены на удаленную работу в обязательном порядке. Подчеркивается, что работники из других стран смогут приходить в офис, однако компания работает над возможностью осуществлять все действия дистанционно.