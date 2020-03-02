«Код красный»: в Китае следят за коронавирусом с помощью смартфона

В Китае проводится массовый эксперимент по использованию мобильной системы для определения состояния здоровья граждан, сообщает New York Times. Приложение под названием Alipay Health Code уже активно используется в 200 городах страны и постепенно распространяется на всю КНР. Граждан заставляют устанавливать на свои смартфоны программу, которая назначает им цветовой код — зеленый, желтый или красный — в зависимости от их состояния здоровья. Система стала особенно актуальной на фоне эпидемии коронавируса COVID-2019, очаг которой находится именно в Китае.

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Известно, что в работе этой системы активное участие принимают правоохранительные органы. Как только пользователь скачивает приложение и предоставляет ему доступ к личной информации, его геолокация, город проживания и идентификационный номер загружается на государственные серверы. При этом никто не знает, как именно работает классификация жителей и выдача им того или иного кода, что вызывает страх у местного населения. Некоторые из них получили красный код и вынуждены оставаться взаперти, хотя у них нет никаких симптомов заболевания.

Зеленый код позволяет жителю свободно ездить по стране. Желтый означает, что пользователя могут обязать остаться дома на неделю. Красный предусматривает двухнедельный карантин.

В городе Ханчжоу, который стал пилотной зоной для Alipay Health Code, практически невозможно передвигаться, не показывая свой код специальному сотруднику, например, на входе в метро. Кругом висят баннеры с напоминанием правил: «Зеленый код — свободное передвижение. Красный или желтый — срочно свяжитесь с соответствующими органами».

Известно, что почти 90% провинции Чжэцзян (свыше 50 млн человек), столицей которой является Ханчжоу, стали участниками новой программы и получили свои коды здоровья. 98,2% населения получили зеленые отметки. У остальных, а это около миллиона человек, на экране смартфона горит желтая или красная метка.

На официальной странице инициативы написано, что желтый или красный код получают те люди, которые могли иметь контакт с зараженными пациентами, посещали зону высокого риска или заявляли о своих симптомах самостоятельно. Однако, некоторые китайцы заявили о том, что получили «опасный» код безосновательно.

29-летний Леон Лей собирался возвращаться на работу в Ханчжоу из родного города. На тот момент его код был зеленым. Однако, за день до выезда код внезапно стал красным.

«Правила никто не знает. Никто не знает, как система назначает красный или желтый код. И нет очевидного способа сделать свой код снова зеленым», — заявил Леон Лей.

25-летняя Ванесса Вонг работает в Ханчжоу, но вынуждена находиться на карантине в своем родном городе в провинции Хубэй, откуда началось заражение. У нее нет никаких симптомов заболевания, но ее код красного цвета. Ни ее работодатель в Ханчжоу, ни арендодатель не пускают к себе людей, чей код отличается от зеленого.

Вонг так и не получила объяснений касательно того, почему ее код здоровья изменил цвет. По ее догадкам, это может быть связано с тем, что она посетила Хубэй. Сейчас она заперта у себя дома и не может сконцентрироваться на работе, чувствуя себя беспомощной. Ей кажется, что система является предвзятой, дискриминируя людей по региональному признаку.

«Она делит людей по тому, откуда они родом. Разве это не дискриминация?» — вопрошает Ванесса Вонг.

Впрочем, некоторые жители Китая довольны новой системой, помогающей предпринять меры предосторожности в связи с эпидемией. 26-летняя Ду Ванг заявила о том, что ее код был красным, но затем по необъяснимой причине сменился на зеленый. По телефону горячей линии ей так и не смогли объяснить, почему это произошло. Тем не менее, Ду Ванг все равно поддерживает инициативу.

«Если бы нам пришлось пользоваться ей постоянно, это было бы безумие, слишком много проблем. Но в рамках эпидемии это имеет смысл», — считает девушка.

Кроме того, ее не волнуют вопросы приватности.

«У Alipay и так уже есть все наши данные. Серьезно, так чего тогда бояться?» — считает китаянка.