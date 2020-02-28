«Ударил сына по голове»: почему люди не доверяют роботам

Российская компания «Промобот» представила на американской выставке Toy Fair робота-няню, который призван следить за ребенком, пока его родителей нет дома, сообщает ТАСС.

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По словам главы компании, робот является антропоморфом (то есть выглядит, как человек).

При этом родители получат возможность кастомизировать машину, предложив свою внешность за основу внешнего вида робота.

Механизированная няня может копировать человеческие эмоции, шевеля частями лица. Кроме того, он может отвечать на вопросы ребенка, рассказывать сказки и укладывать спать с помощью колыбельных.

Родители смогут наблюдать за ребенком с помощью гаджетов, подключенных к роботу, фактически следя за домом через «глаза» машины. Кроме того, пользователь может запрограммировать робота, чтобы он реагировал определенным образом на некоторые звуки, например стук в дверь, и мог в случае чего успокоить ребенка.

Роботов, которые могут, а точнее пытаются копировать человеческие эмоции, в современном мире не так уж и мало. Одним из самых известных примеров является робот по имени София от компании Hanson Robotics.

София не только дает интервью, но и участвует в конференциях. В конце 2016 года София даже попала на обложку глянцевого журнала Elle, что прежде не удавалось ни одному роботу.

Благодаря современным технологиям, София действительно очень похожа на человека. Однако, ее внешность является ее проклятием — многие комментаторы, смотрящие на этого робота на видео, жалуются, что испытывают страх и чувство тревоги.

«Боже, она пугает меня. Она выглядит реальнее, чем некоторые люди, которых я знаю», — пишет пользователь YouTube.

У этого феномена есть название — эффект «зловещей долины» [англ. uncanny valley]. По этой гипотезе роботы, которые слишком похожи на настоящих людей, вызывают у человека неприязнь. Вероятная причина заключается в том, что при определенном уровне сходства робот перестает восприниматься как машина и начинает казаться человеком с отклонениями, или ожившим мертвецом.

Однако, существуют роботы, которые не являются антропоморфными, но при этом тоже вызывают страх. Причиной этому является недоверие к машинам, которым поручена работа, которую ранее выполнял человек. На данном этапе развития общества и технологий каким бы ни был совершенным робот-няня мало кто из родителей согласится оставить своего ребенка на попечение машины.

Несмотря на то, что робот лишен эмоций, а потому может считаться более эффективным работником, он не застрахован от сбоев в системе.

Так, в июле 2017 года один из высокотехнологичных роботов-охранников неожиданно отказался выполнять свою работу и утонул. Бот от компании Knightscope, призванный следить за порядком в торговом центре и вести видеонаблюдение, внезапно сменил траекторию движения и оказался в фонтане.

Потребовалось несколько сотрудников охраны, чтобы вытащить робота из воды. Пользователи социальных сетей предположили, что робот не смог вынести глупости человеческой расы и решил покинуть этот мир.

Our D.C. office building got a security robot. It drowned itself.



We were promised flying cars, instead we got suicidal robots. pic.twitter.com/rGLTAWZMjn — Bilal Farooqui (@bilalfarooqui) July 17, 2017

Как выяснилось, это уже не первый несчастный случай, связанный с устройствами Knightsope. Ранее в калифорнийском ТЦ такой же робот K5 весом около 136 кг сбил с ног полуторагодовалого мальчика, а затем проехался по нему сверху.

«Робот ударил моего сына по голове, он упал лицом вниз, а робот не остановился и переехал его», — заявила мать ребенка Тиффани Тенг. Мальчик отделался ушибами и несколькими царапинами.

В 2019 года жители калифонийского города Хантингтон пожаловались на робота-полицейского, «работающего» в одном из местных парков. Когда женщина попыталась сообщить о драке, используя робота, тот проигнорировал ее и потребовал «уйти с дороги». Жительница Хантингтона предприняла еще несколько попыток, а затем «по старинке» позвонила в полицию со своего телефона. Робот же поехал дальше по дорожке, призывая «содержать парк в чистоте». Позднее полиция города заявила о том, что «робокоп» находился в стадии тестирования, а кнопка вызова службы спасения даже не была активирована.

Таким образом, эксперименты с роботами активно ведутся во многих странах мира, но результаты этих тестов пока далеки от идеальных. Многие люди пока не доверяют андроидам в полной мере, предпочитая помощь или услуги, оказанные таким же человеком, как они, а не «бездушной машиной». Если верить исследованию НИУ ВШЭ, то россияне готовы довериться роботу, если критическое решение все равно останется за ними.

Так, 66% опрошенных не против помощи робота по дому, но лишь 21% готов сесть в беспилотное такси.

Довериться роботу-хирургу может лишь 14% респондентов, и только 10% россиян готовы отвести детей к роботу-воспитателю.

Не исключено, что с развитием технологий роботы станут более продвинутыми и более надежными, но для их повсеместного принятия потребуется серьезный сдвиг в общественном сознании, который займет гораздо больше времени, чем технический прогресс.