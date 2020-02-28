«Тяжелое решение»: как IT-индустрия отказывается от конференций

Компания Facebook решила отказаться от своей крупнейшей конференции для разработчиков F8, которая должна была пройти 5-6 мая в Сан-Хосе, сообщает Recode.

«В свете опасений из-за коронавируса COVID-19 мы приняли тяжелое решение отменить F8, потому что нашим приоритетом является здоровье и безопасность наших партнеров, сотрудников и всех участников мероприятия», — говорится в официальном заявлении компании.

В Facebook пояснили, что вместо конференции будут проводиться телемосты и другие видео-мероприятия.

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Ранее из-за болезни, вызванной новым коронавирусом, от которой во всем мире погибло свыше 2,8 тыс. человек, была отменена крупнейшая выставка мобильной техники Mobile World Congress (MWC). Она должна была состояться 23-27 февраля в Барселоне.

Организатор MWC, ассоциация GSM до последнего не отказывалась от своих планов, обещая повышенные меры безопасности, но в итоге все-таки отменила конференцию, количество участников которой обычно превышает 100 тыс. человек. И Барселона, и GSMA понесли крупные финансовые потери.

При этом компаниям, которые заплатили деньги за создание павильонов и участие, организаторы не вернули взносы, сославшись на «форс-мажор», условия которого были прописаны в договоре.

Международный технологический саммит EmTech Asia в Сингапуре, который был запланирован на 24-26 марта, был перенесен на август из-за угрозы заражения участников.

Договоренности по крупнейшей выставке игровых разработчиков Game Developers Conference (GDC) пока в силе, но от участия в ней уже отказались такие крупные компании, как Microsoft, Sony, Electronic Arts, Facebook, Epic Games, а также Kojima Productions во главе с геймдизайнером Хидео Кодзимой. Не исключено, что GDC в скором времени тоже будет отменена.

Отмена трех крупных технологических выставок стала беспрецедентным случаем в мире IT.

Как правило, первая половина календарного года отмечена большим количеством мероприятий с участием крупнейших компаний из Кремниевой долины, но 2020 год стал исключением. У Google и Apple также запланированы конференции в мае и июне соответственно. В «корпорации добра» заявили, что пока придерживаются плана, хотя и тщательно следят за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. В Apple от комментариев отказались.

Другое крупное мероприятие из мира технологий, South by Southwest, или SXSW, пройдет по плану — об этом заявили организаторы. Эта конференция запланирована на 13-22 марта в техасском Остине. Тем не менее, количество ее участников будет несоизмеримо меньше, чем в прошлые годы, из-за ограничений по перелетам, действующим в некоторых странах мира.

Не исключено, что некоторые встречи все же будут заменены на телемосты. Однако, видеоконференции хороши для дискуссий, но производителям гаджетов они не помогут — эти компании вкладывают огромные средства в продвижение своих продуктов, устраивая презентации, на которых журналисты смогут воочию увидеть и прикоснуться к новинкам.

Без публикаций в прессе продажи смартфонов и планшетов неминуемо сократятся относительно первоначальных прогнозов.

Мешает и паника, вызванная угрозой пандемии — так, например, несколько китайских заводов, выпускающих технику Apple, открылись после каникул позднее обычного, что скажется на объемах производства. Пока сложно делать прогнозы даже на ближайшие пару недель, не говоря уже о нескольких месяцах, но уже сейчас заметно, что коронавирус COVID-19 оказал огромное влияние на всю международную техиндустрию.