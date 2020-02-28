«Тяжелое решение»: как IT-индустрия отказывается от конференций

Facebook отменила конференцию для разработчиков F8 из-за коронавируса

Facebook приняла решение отказаться от проведения ежегодной конференции для разработчиков F8 из-за угрозы здоровью сотрудников в связи с эпидемией коронавируса. Ранее по тем же соображением была отменена крупнейшая выставка мобильной техники Mobile World Congress. Сообщается, что от выставки разработчиков видеоигр Game Developers Conference уже отказались несколько крупных участников, что также ставит ее под угрозу отмены. Не исключено, что в ближайшие полгода IT-индустрия совсем останется без международных мероприятий.

Компания Facebook решила отказаться от своей крупнейшей конференции для разработчиков F8, которая должна была пройти 5-6 мая в Сан-Хосе, сообщает Recode

«В свете опасений из-за коронавируса COVID-19 мы приняли тяжелое решение отменить F8, потому что нашим приоритетом является здоровье и безопасность наших партнеров, сотрудников и всех участников мероприятия», — говорится в официальном заявлении компании. 

В Facebook пояснили, что вместо конференции будут проводиться телемосты и другие видео-мероприятия.

Ранее из-за болезни, вызванной новым коронавирусом, от которой во всем мире погибло свыше 2,8 тыс. человек, была отменена крупнейшая выставка мобильной техники Mobile World Congress (MWC). Она должна была состояться 23-27 февраля в Барселоне. 

Организатор MWC, ассоциация GSM до последнего не отказывалась от своих планов, обещая повышенные меры безопасности, но в итоге все-таки отменила конференцию, количество участников которой обычно превышает 100 тыс. человек. И Барселона, и GSMA понесли крупные финансовые потери.

При этом компаниям, которые заплатили деньги за создание павильонов и участие, организаторы не вернули взносы, сославшись на «форс-мажор», условия которого были прописаны в договоре.

Международный технологический саммит EmTech Asia в Сингапуре, который был запланирован на 24-26 марта, был перенесен на август из-за угрозы заражения участников. 

Договоренности по крупнейшей выставке игровых разработчиков Game Developers Conference (GDC) пока в силе, но от участия в ней уже отказались такие крупные компании, как Microsoft, Sony, Electronic Arts, Facebook, Epic Games, а также Kojima Productions во главе с геймдизайнером Хидео Кодзимой. Не исключено, что GDC в скором времени тоже будет отменена. 

Отмена трех крупных технологических выставок стала беспрецедентным случаем в мире IT.

Как правило, первая половина календарного года отмечена большим количеством мероприятий с участием крупнейших компаний из Кремниевой долины, но 2020 год стал исключением. У Google и Apple также запланированы конференции в мае и июне соответственно. В «корпорации добра» заявили, что пока придерживаются плана, хотя и тщательно следят за рекомендациями Всемирной организации здравоохранения. В Apple от комментариев отказались.

Другое крупное мероприятие из мира технологий, South by Southwest, или SXSW, пройдет по плану — об этом заявили организаторы. Эта конференция запланирована на 13-22 марта в техасском Остине. Тем не менее, количество ее участников будет несоизмеримо меньше, чем в прошлые годы, из-за ограничений по перелетам, действующим в некоторых странах мира.

Не исключено, что некоторые встречи все же будут заменены на телемосты. Однако, видеоконференции хороши для дискуссий, но производителям гаджетов они не помогут — эти компании вкладывают огромные средства в продвижение своих продуктов, устраивая презентации, на которых журналисты смогут воочию увидеть и прикоснуться к новинкам.

Без публикаций в прессе продажи смартфонов и планшетов неминуемо сократятся относительно первоначальных прогнозов.

Мешает и паника, вызванная угрозой пандемии — так, например, несколько китайских заводов, выпускающих технику Apple, открылись после каникул позднее обычного, что скажется на объемах производства. Пока сложно делать прогнозы даже на ближайшие пару недель, не говоря уже о нескольких месяцах, но уже сейчас заметно, что коронавирус COVID-19 оказал огромное влияние на всю международную техиндустрию.