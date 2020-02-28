«Не езжу в аэропорты»: как водители Uber реагируют на коронавирус

Водители Uber каждый день перевозят десятки пассажиров в своих машинах, но ситуация с эпидемией коронавируса заставляет их переживать о своем здоровье. Uber не рассказала сотрудникам, как действовать в сложившихся условиях, поэтому они вынуждены брать ситуацию с свои руки.

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Если верить сообщениям с форума Reddit, то последней каплей для таксистов стала ситуация в Лондоне, когда девушка, зараженная коронавирусом, вызвала машину Uber, чтобы отправиться в больницу. Компания временно запретила водителю пациентки осуществлять перевозки, но так и не приняла никаких дополнительных мер, чтобы защитить своих таксистов.

Портал Business Insider пообщался с некоторыми водителями Uber, которые рассказали о том, как они пытаются защитить себя от возможного заражения вирусом. Они захотели сохранить свою анонимность, поэтому далее приведены только первые имена собеседников BI.

«Я работаю в Сан-Франциско и больше не езжу за клиентами в аэропорты, а также сократил свои часы работы. В машине, в которой я работаю на Uber, я также вожу свою дочь после школы», — сообщил сотрудник компании по имени Ю.

Майкл, который возит пассажиров в Вашингтоне, заявил, что постоянно ездит с открытым окном, чтобы не подхватить бациллы. Нейт из Лас-Вегаса также рассказал о том, что старается работать поменьше.

«Моя девушка не хочет меня отпускать на работу. В своих поездках мы с клиентами постоянно обсуждаем эту тему [коронавирус], часто в шутливой манере, но при этом и я, и они заметно нервничают. После того, как кто-то из пассажиров в моей машине кашляет, я протираю все «Лисолом» [дезинфицирующее средство]», — сообщил Нейт.

В официальном комментарии Uber утверждает, что в компании сформировано отдельное подразделение, которое занимается всеми проблемами, связанными с коронавирусом.

«Мы всегда работаем над тем, чтобы помочь обеспечить безопасность наших сотрудников и всех, кто пользуется Uber, и мы по-прежнему обеспокоены продолжающимся распространением коронавируса. Мы поддерживаем тесные контакты с местными организациями общественного здравоохранения и будем продолжать следовать их рекомендациям», — заявили в компании.

Однако, проводимая Uber работа не видна водителям, которые продолжают на свой страх и риск оказывать услуги перевозок.

«Я уверен, что они просто не хотят вызывать панику, потому что тогда меньше водителей захотят выходить на работу, что означает для них потерю доходов», — заявил Нейт.

В начале февраля пассажиры азиатского происхождения пожаловались на дискриминацию со стороны водителей сервисов Uber и Lyft в США в связи с эпидемией коронавируса. По их словам, таксисты позволяют себе расистские шутки и оскорбления, а некоторые даже отказываются от заказов, если видят «азиатскую» фамилию пользователя.

Сотрудник магазина Microsoft в Сиэттле Эрик Хан заявил, что вызвал Uber, сел в машину и кашлянул ввиду того, что температура снаружи была довольно низкой. Водитель тут же спросил, не китаец ли Хан, а затем открыл окно, заявив, что у пассажира может быть коронавирус. Хан ответил, что он американец, а потому он не может быть заражен. По его словам, он возмутился поведением шофера, но не стал жаловаться в службу поддержки.

Подобные инциденты были зафиксированы и в других странах мира. Так, гражданин Кореи Менхун Хан вместе со своими друзьями вызвал Uber в Лондоне. Когда водитель увидел группу, он замахал руками, показывая, что не хочет пускать их в машину. Хан сказал ему, что он и его друзья не китайцы, а корейцы, после чего поведение таксиста «кардинально изменилось» и он заметно успокоился.

По информации Национальной комиссии по здравоохранению КНР, к 28 февраля в мире подтверждено 83368 случаев инфицирования новых коронавирусом. Умерли от болезни 2 858 человек, вылечились — 36 4866. Как сообщает Роспотребнадзор, в России зарегистрирован 1 161 заболевший с признаками ОРВИ. По результатам лабораторных исследований диагноз «коронавирус» поставили двум людям, которые уже выписаны из стационара.