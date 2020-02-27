«Злодеи не ходят с iPhone»: режиссер раскрыл секрет Apple

Режиссер фильмов «Достать ножи» и «Петля времени» Райан Джонсон в интервью Vanity Fair дал рекомендации, как раскрыть злодея в современных кинолентах. По его словам, у отрицательного героя никогда не будет в руках iPhone — такова политика Apple.

«Apple… разрешают использовать iPhone в фильмах, но только не злодеям — что имеет важное значение в детективных фильмах», — рассказал Джонсон.

Он предположил, что выданная им информация может испортить просмотр тем зрителям, которые предпочитают запутанные истории с большим количеством тайн и загадок, так как по смартфону можно будет легко определить, кто хороший персонаж, а кто предатель.

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«Любой фильммейкер, у которого в сценарии есть злодей, остающийся под прикрытием, теперь захочет меня убить», — пошутил голливудский режиссер. Это применимо и к недавнему фильму Джонсона «Достать ножи», в котором практически каждый персонаж является подозреваемым в убийстве.

Слухи о том, что Apple тщательно следит за тем, в каком свете устройства компании представляются в фильмах, ходят уже давно. Портал The Verge отметил, что в статье Wired, датируемой 2002 годом, журналисты обратили внимание, что

в телесериале «24» все положительные персонажи пользуются Macbook, в то время как злодеи предпочитают ПК на базе Windows.

Тогда это считалось лишь фанатской теорией, в которой, тем не менее, не было ни одного изъяна или исключения из правила.

Macrumors подтверждает, что в Apple действительно существуют строгие правила касательно того, как «яблочные» гаджеты используются, представляются и фотографируются. Например, в политике использования торговой марки Apple прописано, что продукты компании должны демонстрироваться «в лучшем свете, в такой манере или контексте, который положительным образом представит технику Apple и всю корпорацию».

Apple не предоставила оперативный комментарий в связи с заявлением Райана Джонсона.

Ранее стало известно, что Apple предупредила об ограничении поставок iPhone из-за эпидемии коронавируса. Как утверждают в пресс-службе, купертиновцы столкнутся с рядом проблем из-за временной приостановки производства в КНР — местные власти приняли решение продлить каникулы на Китайский Новый год, из-за чего фабрики начали свою работу позже, чем обычно.

«Работа в стране возобновляется, но возвращение к обычным условиям происходит медленнее, чем мы ожидали. В результате мы не сможем соответствовать нашему прогнозу по выручке на этот квартал по двум главным причинам», — сообщают в компании.

Кроме того, меньшее количество собранных iPhone в этом квартале отразится на показателях компании за текущий отчетный период. Ранее Apple оценивала свой доход в текущем квартале в сумму от $63 млрд до $67 млрд, но уже уведомила инвесторов, что недосчитается части выручки, а значит финансовый прогноз будет пересмотрен.