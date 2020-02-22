«Хорошо, что ушел»: экс-сотрудники Tesla пожаловались на Маска

Девять бывших сотрудников Tesla заявили порталу Business Insider, что автомобильная компания Илона Маска не является работодателем мечты, как может показаться на первый взгляд. Экс-работники поделились своим опытом, подчеркнув те моменты, которые вызвали у них наибольшее негодование.

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Так, один из опрошенных отметил, что Маск самолично создает токсичную атмосферу, в которой невозможно работать.

«Самое ужасное — это токсичность Илона, когда он ставит нереалистичные цели без реалистичного плана их достижения», — рассказал экс-менеджер, который работал непосредственно под началом миллиардера.

«Там царит такая политика, что, если у тебя нет решения проблемы и она остается нерешенной в течение нескольких дней или недель, то ты уволен. Так что лучше держать свой рот закрытым», — посетовал собеседник портала.

Другой бывший сотрудник вспоминает, что для него самым тяжелым оказалось чувство, будто компании нет до него и его коллег никакого дела. Еще один указал, что работа в Tesla, являющейся достаточно молодой компанией, часто напоминала работу в стартапе.

Кроме того, экс-начальник производства Tesla, покинувший компанию в 2019 году, пожаловался, что чуть не развелся со своей женой, потому что слишком много времени проводил на работе. По его словам, ему часто приходилось работать по 70 часов в неделю.

«Я рад, что меня уволили, потому что мой брак с тех пор стал лучше», — заявил топ-менеджер.

Другой сотрудник компании, проработавший в ней свыше 10 лет, тоже остался недоволен постоянными переработками.

«У меня дома было двое маленьких детей, и я не видел, как они росли», — отметил собеседник Business Insider.

Один из бывших менеджеров по продажам признался, что ему никогда не нравилось, как в Tesla относятся к клиентам. Иногда к нему приходили покупатели, у которых был негативный опыт использования электрокара, и в качестве компенсации он всегда старался выбить для клиента какой-то период бесплатного обслуживания. Тем не менее руководство не только всегда отказывало ему, но и предъявляло претензии.

«Я всегда думал о том, что это косячили они, но выглядеть плохо [перед клиентом] вынужден я», — сообщил мужчина.

Другого бывшего сотрудника раздражал тот факт, что цены на акции Tesla могли неожиданно рухнуть из-за любого глупого твита Илона Маска — это создавало чувство нестабильности.

Стоит отметить, что о дурном характере Илона Маска стало известно еще несколько лет назад. Тогда несколько сотрудников Tesla, пожелавших сохранить анонимность, заявили, что у миллиардера иногда случаются «приступы яростного увольнения» — так их назвал один из менеджеров компании, работающий на «Гигафабрике». Он рассказал, что в такие моменты запретил своим подчиненным приближаться к кабинету Маска, так как опасался, что неосторожное слово может вывести из себя гендиректора, который просто уволит опального сотрудника.

Другой работник Tesla жаловался, что каждый подчиненный в его отделе приходил на работу и боялся, что этот день станет его последним в компании, так как настроение шефа было просто невозможно предугадать.

Многие сотрудники также вспоминают неожиданные припадки Илона Маска, когда он просто начинал кричать на окружающих и называть всех идиотами. Один из старших инженеров даже придумал название для такой ситуации — «идиотический приступ».

«Если ты сказал что-то не то или допустил ошибку, он сразу решал, что ты идиот, и ничего не могло его переубедить», — резюмировал инженер.