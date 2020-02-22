«Хорошо, что ушел»: экс-сотрудники Tesla пожаловались на Маска

Экс-сотрудники Tesla указали на токсичность Илона Маска

Экс-сотрудники Tesla рассказали Business Insider о своем негативном опыте работы в компании. Среди причин, по которым автомобильный бренд не может претендовать на звание лучшего работодателя, называются токсичность генерального директора Илона Маска, постоянные переработки и отсутствие стабильности, вызванное резкими перепадами стоимости акций Tesla.

Девять бывших сотрудников Tesla заявили порталу Business Insider, что автомобильная компания Илона Маска не является работодателем мечты, как может показаться на первый взгляд. Экс-работники поделились своим опытом, подчеркнув те моменты, которые вызвали у них наибольшее негодование.

Так, один из опрошенных отметил, что Маск самолично создает токсичную атмосферу, в которой невозможно работать.

«Самое ужасное — это токсичность Илона, когда он ставит нереалистичные цели без реалистичного плана их достижения», — рассказал экс-менеджер, который работал непосредственно под началом миллиардера. 

«Там царит такая политика, что, если у тебя нет решения проблемы и она остается нерешенной в течение нескольких дней или недель, то ты уволен. Так что лучше держать свой рот закрытым», — посетовал собеседник портала. 

Другой бывший сотрудник вспоминает, что для него самым тяжелым оказалось чувство, будто компании нет до него и его коллег никакого дела. Еще один указал, что работа в Tesla, являющейся достаточно молодой компанией, часто напоминала работу в стартапе. 

Кроме того, экс-начальник производства Tesla, покинувший компанию в 2019 году, пожаловался, что чуть не развелся со своей женой, потому что слишком много времени проводил на работе. По его словам, ему часто приходилось работать по 70 часов в неделю.

«Я рад, что меня уволили, потому что мой брак с тех пор стал лучше», — заявил топ-менеджер.

Другой сотрудник компании, проработавший в ней свыше 10 лет, тоже остался недоволен постоянными переработками.

«У меня дома было двое маленьких детей, и я не видел, как они росли», — отметил собеседник Business Insider. 

Один из бывших менеджеров по продажам признался, что ему никогда не нравилось, как в Tesla относятся к клиентам. Иногда к нему приходили покупатели, у которых был негативный опыт использования электрокара, и в качестве компенсации он всегда старался выбить для клиента какой-то период бесплатного обслуживания. Тем не менее руководство не только всегда отказывало ему, но и предъявляло претензии. 

«Я всегда думал о том, что это косячили они, но выглядеть плохо [перед клиентом] вынужден я», — сообщил мужчина.

Другого бывшего сотрудника раздражал тот факт, что цены на акции Tesla могли неожиданно рухнуть из-за любого глупого твита Илона Маска — это создавало чувство нестабильности. 

Стоит отметить, что о дурном характере Илона Маска стало известно еще несколько лет назад. Тогда несколько сотрудников Tesla, пожелавших сохранить анонимность, заявили, что у миллиардера иногда случаются «приступы яростного увольнения» — так их назвал один из менеджеров компании, работающий на «Гигафабрике». Он рассказал, что в такие моменты запретил своим подчиненным приближаться к кабинету Маска, так как опасался, что неосторожное слово может вывести из себя гендиректора, который просто уволит опального сотрудника.

Другой работник Tesla жаловался, что каждый подчиненный в его отделе приходил на работу и боялся, что этот день станет его последним в компании, так как настроение шефа было просто невозможно предугадать.

Многие сотрудники также вспоминают неожиданные припадки Илона Маска, когда он просто начинал кричать на окружающих и называть всех идиотами. Один из старших инженеров даже придумал название для такой ситуации — «идиотический приступ».

«Если ты сказал что-то не то или допустил ошибку, он сразу решал, что ты идиот, и ничего не могло его переубедить», — резюмировал инженер.