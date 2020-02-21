Пришел домой с шампанским: за главой Apple охотится мужчина

Американец Ракеш Шарма получил временный судебный запрет за то, что он преследовал главу Apple Тима Кука, сообщает портал CNET.

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По словам начальника безопасности Apple Уильяма Бернса, Шарма начал домогаться до Кука в сентябре 2019 года, когда оставил на автоответчике миллиардера «возмутительное голосовое сообщение». После этого поведение мужчины стало более вызывающим, и он дважды попытался проникнуть в дом Кука.

Первый раз Ракеш Шарма перелез через забор в попытке передать Тиму Куку цветы и шампанское — этот инцидент случился 4 декабря прошлого года.

15 января он вновь вернулся к дому Кука, но ушел до того, как на место прибыла полиция.

Как сообщил Бернс, между этими событиями Шарма отмечал Кука в своем Twitter-аккаунте, публикуя свои интимные фотографии.

Также известно о том, что Шарма звонил в техподдержку AppleCare и заявил о том, что знает места жительства других топ-менеджеров компании. При этом он добавил, что «не использует огнестрельное оружие, но знает тех, кто использует». Он также сообщил, что Тим Кук является преступником и он якобы пытался убить Шарму в то время, как последний находился в больнице.

«Все более пугающее поведение мистера Шармы вызывает у меня и других сотрудников Apple серьезные эмоциональные переживания, а также серьезную обеспокоенность за нашу личную безопасность», — заявил Уильям Бернс.

Согласно судебному постановлению от 13 февраля, 41-летнему Шарме, который является жителем Сан-Франциско, запрещено приближаться к Тиму Куку, его дому в калифорнийском Пало-Альто, а также штаб-квартире Apple в Купертино ближе, чем на 180 метров. Слушания по делу о преследовании назначены на 3 марта. Известно, что юристы Apple хотели также добиться для Ракеша Шармы запрета на посещение магазинов Apple Store и приближение к другим руководителям компании, но суд отклонил это требование.

Интересно, что в феврале 2011 года преследователь появился у другого представителя Кремниевой долины — основателя Facebook Марка Цукерберга. Тогда мужчина по имени Прадип Мануконда охотился не только за самим Цукербергом, но и за его сестрой Рэнди.

Мануконда несколько раз приходил в офис Facebook в надежде встретиться с Цукербергом. Он присылал ему цветы и отправлял ему рукописные послания, а также пытался проникнуть к его дом, но служба безопасности Facebook задержала его. При этом в своих электронных сообщениях Мануконда просил Марка Цукерберга и его сестру Рэнди прислать ему деньги, «пока не стало слишком поздно».

Он писал, что отдает свою жизнь в распоряжение миллиардера и «готов умереть» за главу Facebook, если тот выполнит его просьбу.

Сообщается, что бизнесмену удалось добиться судебного распоряжения, запрещающего Прадипу Мануконде приближаться к самому Цукербергу, его сестре и Присцилле Чан, ставшей впоследствии его женой.