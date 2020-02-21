Оранжевое предупреждение: как Twitter превратится в «Википедию»

Twitter тестирует новые способы борьбы с дезинформацией со стороны политиков и других публичных фигур, сообщает NBC News. Для это будут привлекаться фактчекеры, журналисты и обычные пользователи платформы, которые будут вносить свой вклад по принципу наполнения «Википедии».

Реклама

Ожидается, что юзеры смогут давать оценку достоверности опубликованной информации, отвечая на три вопроса — является ли контент потенциально лживым, сколько людей из 100 возможных ответили бы так же, и почему содержимое поста кажется ему неправдоподобным.

Этот этап был внедрен намеренно, чтобы тролли и радикалы не смогли заглушать голоса тех, кто им не нравится по идеологическим причинам.

Если публикация будет признана недостоверной, под ней будет располагаться яркая оранжевая плашка, которая будет сообщать пользователю, что информация выше нарушает политику Twitter, поэтому количество ее показов в ленте новостей будет сокращено. По данным NBC, новые правила по борьбе с фейковыми новостями могут коснуться не только политиков, но и обычных людей, например, если они распространяют ложь о болезнях и эпидемиях, или поддерживают теории заговора.

Kevin McCarthy tweet flagged as "Harmfully Misleading" in demo screenshots of new Twitter feature. Maybe there is justice. #CorruptGOP pic.twitter.com/qam1oWKl3z — Abraham Lincoln (@Real_ALincoln) February 20, 2020

«Мы изучаем несколько способов решения проблемы дезинформации в публикациях в Twitter, а также пытаемся добавить к твитам больше контекста. Сейчас появился вариант, который включает в себя фидбек от сообщества. Дезинформация является очень важной проблемой, поэтому мы будем тестировать множество различных методов ее решения», — заявил официальный представитель Twitter.

В начале февраля Twitter объявил о своих планах маркировать медиаконтент, который платформа посчитает «синтетическим или сфабрикованным». Это значит, что компания будет бороться с дипфейками и отредактированными снимками, которые пользователи рунета часто называют «фотошопом». Эти правила вступят в силу с 5 марта 2020 года.

Чтобы определить степень вероятного вреда от таких публикаций, Twitter будет следовать трем установкам.

Прежде всего, будет определяться аутентичность контента — сотрудники компании будут проверять, было ли фото и видео изменено, не появились ли в нем дополнительные элементы, отсутствующие в оригинале. Также будет оцениваться посыл, с которым это фото или видео было размещено на платформе — пытался ли автор таким образом обмануть своих подписчиков, пытаясь заставить их поверить в несуществующее событие.

Далее будет проведен анализ того, насколько эта фейковая публикация может быть опасна для общества — не вызовет ли она угрозу для отдельного индивида или группы людей, не создает ли она риск массовых беспорядков или проявлений насилия.

Если опасения Twitter подтверждаются и на платформе был обнаружен фейк, пост получит специальную отметку, в которой будет содержаться предупреждение для всех пользователей, которые захотят ретвитнуть или лайкнуть его.

На прошлой неделе стало известно о том, что мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter за отказ локализовать данные пользователей из России на территории РФ. Сумма штрафа составила 4 млн рублей, и выплатить его необходимо в течение 60 дней с момента вступления решения в силу. Такие же санкции были применены и к сервису Facebook.

«Компании, управляющие соцсетями Facebook и Twitter, предоставили формальные ответы на наши требования подтвердить локализацию персональных данных российских пользователей в России. Они не содержат конкретики ни о фактическом исполнении законодательства на текущий момент, ни о сроках исполнения данных норм в будущем», — заявили в Роскомнадзоре.