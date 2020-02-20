Отец «копипаста»: умер Ларри Теслер

Программист Ларри Теслер скончался в возрасте 74 лет, сообщает портал The Verge. Прежде всего, он известен как изобретатель функций «вырезать», «копировать» и «вставить», которые стали неотъемлемой частью повседневной работы за компьютером.

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О смерти Теслера также сообщил официальный Twitter-аккаунт компании Xerox, во время работы в которой Теслер и придумал сочетания Ctrl+X, Ctrl+С и Ctrl+V, знакомые каждому пользователю.

«Изобретатель функций «вырезать», «копировать», «вставить», «найти» и «заменить», а также многих других Ларри Теслер был бывшим сотрудником Xerox. Ваш рабочий день стал легче благодаря его революционным идеям», — говорится в публикации компании.

The inventor of cut/copy & paste, find & replace, and more was former Xerox researcher Larry Tesler. Your workday is easier thanks to his revolutionary ideas. Larry passed away Monday, so please join us in celebrating him. Photo credit: Yahoo CC-By-2.0 https://t.co/MXijSIMgoA pic.twitter.com/kXfLFuOlon — Xerox (@Xerox) February 19, 2020

Ларри Теслер родился в Бронксе, Нью-Йорк, в 1945 году. Он получил высшее образование в Стэнфордском университете в Калифорнии и попал в Кремниевую долину в начале 60-х годов, когда компьютеры еще были недоступны для большинства людей. Его специализацией была разработка пользовательского интерфейса, то есть преобразование компьютера таким образом, чтобы он был более простым и понятным для пользователя.

В 1973 году он пришел на работу в исследовательский центр в Пало-Альто (PARC) компании Xerox.

PARC приобрел широкую известность своими разработками в графическом интерфейсе и навигации с помощью мыши.

Эти технологии сильно привлекали сооснователя Apple Стива Джобса, который вдохновлялся ими при создании «яблочных» продуктов. Когда Джобс приезжал в PARC, он часто общался именно с Теслером. В 1980 году Джобсу удалось переманить программиста к себе.

До 1997 года Ларри Теслер проработал в Apple, приложив свою руку к таким культовым проектам компании, как Macintosh, QuickTime, Lisa и планшет Newton. Кстати, Macintosh и Lisa стали первыми персональными компьютерами, популяризовавшими функции «копировать-вставить».

«Меня по ошибке называли «отцом графического интерфейса Macintosh», но я им никогда не был. Однако, если сделать тест на отцовство, то может оказаться, что я один из его дедушек», — писал программист на своем сайте.

Известно, что в Apple Теслера повысили до позиции главного научного сотрудника — эту должность также ранее занимал сооснователь «яблока» Стив Возняк.

После ухода из Apple Ларри Теслер работал в компаниях Stagecast, Amazon, Yahoo и 23andMe. Начиная с 2009 года, он давал консультации по UX [пользовательский опыт взаимодействия] в Калифорнии.

В 2012 году в своем интервью «Би-би-си» Теслер так прокомментировал свою работу в Кремниевой долине: «Это практически традиция — после того, как вы зарабатываете немного денег, вы не уходите на пенсию, а занимаетесь финансированием других компаний. Здесь существует очень сильный элемент эмоционального возбуждения, когда ты можешь передать свой опыт и знания следующему поколению».