«Много вопросов»: экологи уличили Безоса в лицемерии

Экоактивисты обвинили основателя Amazon Джеффа Безоса в желании усидеть на двух стульях после того, как он объявил о крупном пожертвовании на борьбу с изменениями климата, сообщает Business Insider.

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Накануне Безос, являющийся самым богатым человеком планеты, объявил о запуске фонда Bezos Earth Fund и добровольном взносе в размере в $10 млрд, которые пойдут на улучшение окружающей среды. Сообщается, что эта сумма равняется около 8% от состояния миллиардера.

«Изменение климата — самая большая угроза для нашей планеты. Я хочу сотрудничать с другими людьми, чтобы одновременно внедрять уже известные и открывать новые методы борьбы с разрушительным воздействием изменения климата на эту планету, где мы все вместе живем», — заявил Джефф Безос в своем Instagram-аккаунте.

Однако многие заметили, что намерения Безоса и его пожертвование не очень вяжутся с его статусом генерального директора Amazon. Представитель «Гринписа» Элизабет Жардим заявила, что приветствует создание экофонда, но компании Безоса необходимо разорвать существующие контракты с нефтегазовыми корпорациями, которые существенно загрязняют окружающую среду.

«Создание Bezos Earth Fund — это признание серьезной угрозы, которую представляет изменение климата. Однако у нас есть много вопросов касательно предыдущего отношения Amazon к экологии.

Лицемерно говорить о том, что изменение климата — самая большая угроза планеты, одновременно с этим поставляя продвинутые компьютерные технологии для нефтяной индустрии и тем самым повышая эффективность нефтедобычи», — сообщила Жардим.

Речь идет об облачных технологиях Amazon, которые компания продает таким компаниям, как BP, Shell и Seaoil.

Помимо тесного сотрудничества с нефтегазовыми компаниями Amazon была также замечена в угрозах увольнением своим сотрудникам, которые выражали озабоченность вкладом компании в климатический кризис.

Группа работников Amazon, пожелавших остаться анонимными, раскритиковала заявление Безоса о желании отдать часть своих средств на защиту окружающей среды.

«Мы приветствуем филантропию Джеффа Безоса, но одна рука не может дать то, что другая отбирает… Почему Amazon угрожает уволить сотрудников, которые бьют тревогу касательно роли Amazon в климатическом кризисе и нашем сотрудничестве с нефтегазовым бизнесом?

Покажет ли Джефф Безос настоящий пример, или он по-прежнему будет загрязнять окружающую среду, делая вид, что якобы пытается помочь?», — заявили сотрудники компании миллиардера.

Ранее Джеффа Безоса уже критиковали за его филантропическую деятельность. Дело в том, что несмотря на свой статус самого богатого человека Земли, Безос не так охотно расстается со своими деньгами, как его коллеги-бизнесмены. В свое время он отказался участвовать в «Клятве дарения» (The Giving Pledge) — филантропической кампании, организованной Уорреном Баффеттом и Биллом Гейтсом. Ее участники обещают пожертвовать большую часть своего состояния в благотворительные фонды. На текущий момент Безос все еще не является членом этого сообщества.

В 2018 году Безос сообщил, что пожертвует $2 млрд в фонд помощи бездомным и в образовательный фонд, организующий школы для детей из бедных районов. Это немаленькая сумма, но она не идет ни в какое сравнение с вкладами других крупных предпринимателей. Так, Билл Гейтс отдал на благие цели около $50 млрд, Марк Цукерберг — $45 млрд, а Уоррен Баффет — $30 млрд.