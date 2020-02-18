«Заставляют смотреть»: новый способ борьбы с дикпиками

В Twitter запущен новый плагин, который называется «Safe DM» [рус. «безопасные личные сообщения»]. Он блокирует и удаляет фотографии мужских половых органов, которые в интернет-сообществе называют «дикпики».

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Если верить статистике британской компании YouGov от 2018 года,

почти половина женщин в возрасте от 18 до 36 лет (46%) хотя бы раз в жизни получала «в личку» снимок пениса незнакомого или полузнакомого мужчины.

При этом девять из десяти получательниц дикпиков утверждают, что они не просили отправлять им фото чужих гениталий.

Разработчик Келси Бресслер, уставшая натыкаться на случайные дикпики в своих личных сообщениях, разработала специальный плагин, который распознает мужские половые органы и блокирует подобный контент. Для создания такого алгоритма она попросила добровольцев отправить ей фотографии пенисов, чтобы на их основе натренировать искусственный интеллект. Сообщается, что для своего эксперимента она получила свыше 4 тыс. изображений.

В своем прошлогоднем интервью Бресслер назвала дикпики «виртуальным эквивалентом эксгибиционизма на улице».

«У тебя не спрашивают разрешения, а просто заставляют смотреть, и это не круто», — заявила девушка.

Пока плагин доступен только для личных сообщений в Twitter, но Бресслер сообщила «Би-би-си», что уже ведет переговоры с другими крупными социальными сетями, чтобы обсудить добавление плагина на другие платформы.

«Мы хотели бы запустить его [плагин] в других социальных сетях, и сейчас решаем, каким будет следующий шаг», — уточнила разработчик.

Бресслер утверждает, что Safe DM определяет дикпики с 99%-й точностью. Корреспонденты портала BuzzFeed проверили надежность плагина и выяснили, что в целом фильтр работает достаточно хорошо, но возможна задержка обработки фото, которая достигает 2-3 минут.

Однако пока технология не вполне совершенна. Так, изображение полового члена в непрозрачном розовом презервативе не показалось плагину чем-то неприемлемым и прошло проверку, оставшись незаблокированным.

А вот фотография мраморной статуи Давида работы Микеланджело была беспощадно удалена.

Кроме того, были стерты снимки дилдо и даже губной помады, вырезанной в форме пениса.

В BuzzFeed отметили, что хотя плагин иногда ошибается и блокирует картинки с объектами фаллической формы, это не такая большая проблема для тех, кто хочет защитить себя от нежелательных дикпиков.

Настоящим недостатком является задержка в работе плагина, так что если пользователь откроет сообщение в момент его получения, то фильтр еще не сработает.

Тем не менее это один из первых подобных плагинов, которые действительно работают, так что можно ожидать, что все недочеты будут устранены в процессе улучшения алгоритма.

В начале февраля стало известно, что Twitter начнет маркировать фото- и видеоконтент, который вызывает подозрения в своей подлинности. Согласно новым правилам, которые вступят в силу уже в марте, публикации, содержащие в себе фейковые медиафайлы, будут отмечены специальной меткой, чтобы не вводить пользователей в заблуждение. Будет проверяться и текст подписи. Этот шаг со стороны Twitter является частью комплекса мер, направленных на снижение количества фейковых новостей, которые предпринимают все крупные социальные сети.