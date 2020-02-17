Планы в силе: Samsung установит российский софт на свои гаджеты

Компания Samsung не изменит своих планов по работе в России после вступлению в силу требования обязательной предустановки российского ПО на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV, сообщает ТАСС.

Реклама

Представительство южнокорейской корпорации выразило готовность выпускать свою продукцию в соответствии с изменениями российского законодательства.

«Мы готовы сотрудничать с локальными и глобальными партнерами. Компания Samsung имеет опыт предустановки наиболее популярных у потребителей приложений от российских разработчиков, таких как, например, почтовый сервис Mail.ru Group или поисковое приложение компании «Яндекс» для смартфонов», — указали в компании.

В прошлом месяце Федеральная антимонопольная служба (ФАС) определила возможные сроки обязательной предустановки российского программного обеспечения на гаджеты. Так, предполагается, что такое ПО с 1 июля 2020 года нужно будет обязательно установить на смартфоны.

Для планшетов предустановку необходимо осуществить — с 1 июля 2021-го, на компьютеры — с 1 июля 2022-го, а на телевизоры с функцией Smart-TV — с 1 июля 2023-го.

При этом в перечень российского софта, который подлежит установке, вошли антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к государственным услугам, платежные системы и аудиовизуальные сервисы.

«Устанавливаться будет широко используемое отечественное ПО, имеющее социальную значимость, обеспечивающее требования безопасности оборудования и защиты данных потребителей», — отметил глава службы Анатолий Голомолзин.

Однако, пока это предварительная версия концепции проекта ведомства — текст будет еще доработан. После этого соответствующий документ в марте 2020 года запланировали внести на рассмотрение в правительство.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете продажи гаджетов без российского программного обеспечения в декабре прошлого года. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Инициаторами данного нововведения выступили депутаты Госдумы Сергей Жигарев, Владимир Гутенев, Олег Николаев и Александр Ющенко. Как следует из текста законопроекта, соответствующие изменения будут внесены в закон «О защите прав потребителей».

Он будет дополнен следующим положением: «При продаже отдельных видов технически сложных товаров с предварительно установленными программами для электронных вычислительных машин потребителю обеспечивается возможность использования предварительно установленных российских программ для электронных вычислительных машин».

В пояснительной записке указывается на то, что этот закон призван облегчить жизнь россиян, которым при покупке новой электроники не придется искать и скачивать программное обеспечение, ориентированное на русскоязычных пользователей — такое ПО будет предустановлено на гаджеты еще до поступления в магазин.

По мнению авторов законопроекта, предустановленный российский софт «повышает ценность товара для потребителя». Целью законопроекта также является защита интересов бизнеса России.

По задумке авторов, принятие закона поможет снизить число злоупотреблений со стороны крупных иностранных компаний, которые работают в сфере информационных технологий.

Эксперт по конкурентной разведке Евгений Ющук рассказал о том, что компания Apple может покинуть российский рынок. По его словам, решение депутатов противоречит принципиальной политике компании Apple продавать продукцию с собственным ПО.

«И в данный момент Apple показывает зубы и говорит, что, может быть, вообще уйдет с российского рынка», — отметил Ющук.

Однако эксперт отметил, что в случае ухода американской компании с российского рынка, в стране появится множество нелегально ввезенных смартфонов, компьютеров и других гаджетов.