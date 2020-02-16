5G против Wi-Fi 6: какая технология победит

Операторы только-только начинают разворачивать сети 5G, но клиентам уже сейчас приходится решать, хотят ли они дожидаться следующего года и внедрения 5G или лучше не торопиться. Многие компании продвигают эту технологию на рынках корпоративных сетевых решений и интернета вещей как комплексную услугу связи с поддержкой покрытия как внутри помещений, так и на улице.

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Кроме того, активно развивается и технология Wi-Fi 6 — это следующее поколение беспроводной связи. На этой неделе стало известно, что Минкомсвязь России готовит требования по сертификации устройств с поддержкой Wi-Fi 6 — это означает, что в стране в скором времени могут появиться гаджеты с новым стандартом. Некоторые эксперты считают, что Wi-Fi 6 сможет стать одним из главных конкурентов 5G. По данным компании Cisco, эта технология имеет ряд преимуществ перед мобильной связью 5G — например, более дешевые чипсеты, бюджетное развертывание сети и отсутствие необходимости получать разрешение на использование частот.

Чтобы выяснить, какая технология лучше, необходимо сравнить их ключевых характеристики.

Одним из главных аспектов любой технологии является безопасность, в связи с чем возникает вопрос — является ли 5G более безопасным, чем Wi-Fi.

Как рассказал «Газете.Ru» технический директор Aruba, компании Hewlett Packard Enterprise, в Великобритании и Ирландии Саймон Уилсон, существует ошибочное мнение, что мобильные технологии лучше защищены, чем Wi-Fi.

«Несмотря на относительную безопасность LTE, этот стандарт не обеспечивает защиту на 100%. Исследователи из Университета Айовы и Университета Пердью обращают внимание на то, что сети LTE уязвимы перед целым рядом атак, в том числе теми, что связаны с перехватом данных и отслеживанием устройств.

Сети 5G превосходят LTE по уровню защиты благодаря многочисленным методам аутентификации и улучшенному управлению ключами. В то же время продолжается работа над повышением уровня безопасности сетей Wi-Fi. Разумеется, сети Wi-Fi, развернутые без учета лучших практик (например, те, которые даже не защищены паролем) далеки от идеала. Но если в сети настроены надежные механизмы контроля доступа и заданы пароли, то она может считаться безопасной. С появлением новейших стандартов (в частности, WPA3 и Enhanced Open) сети Wi-Fi стали более защищенными.

Важно понимать, что корпорации вкладывают огромные средства в решения по обеспечению безопасности и соответствию нормативным требованиям, и эти решения адаптированы под конкретные потребности бизнеса. Переходя на сотовые сети, в том числе 5G, корпорации теряют возможность разворачивать такие решения, а также видеть большую часть трафика.

«С точки зрения безопасности, используя макросети 5G, вы получаете технологию, как она есть, со всеми ее преимуществами и недостатками», — считает Уилсон.

Что же касается доступных функций, то о невероятной скорости технологии 5G говорят все — однако трудно согласиться, что Wi-Fi уступает в скорости, времени задержки, эффективности использования радиочастотного спектра, плотности подключений (количеству устройств, подключенных в конкретном месте) и надежности.

«Стандарт 5G действительно имеет некоторые новые возможности, которых не было в 4G: он поддерживает сегментацию сети, более высокую плотность подключений и мобильные периферийные вычисления (MEC). И все-таки, пусть раньше в сотовых сетях они не использовались, на рынке эти функции не новость. Корпоративные сети, в том числе сети Wi-Fi, уже десятки лет поддерживают высокую плотность подключений, сетевую виртуализацию и операции на границе сети», — рассказал собеседник «Газеты.Ru».

При сравнении 5G с Wi-Fi 6 наиболее важным функциональным отличием первого является способность обеспечивать покрытие макрозоны и высокоскоростную передачу данных. Дизайн Wi-Fi для этого не предназначен.

И наоборот, сети Wi-Fi более выгодны с точки зрения стоимости на квадратный метр и стоимости жизненного цикла. Устройства, которым нужен только Wi-Fi, обходятся дешевле, чем устройства, которые также поддерживают LTE. Кроме того, последние связаны с расходами на управление сим-картами и тарифными планами.

Таким образом, если клиент ценит широкое покрытие сети и высокую скорость передачи данных — и готов за это дополнительно платить — ему подходит 5G.

Что же надежнее — 5G или Wi-Fi 6? При правильном развертывании обе технологии достаточно надежны, считает Уилсон.

Несмотря на то, что макросети 5G развертываются с использованием лицензируемого спектра, в котором возникает меньше помех, чем в нелицензируемом спектре, это не всегда означает более высокую надежность. Многие корпоративные клиенты, использующие Wi-Fi, добились чрезвычайно высоких показателей надежности и производительности даже в сложных условиях, например, на крупных высокотехнологичных предприятиях, а надежность нового стандарта Wi-Fi 6 еще выше.

Тем не менее, для некоторых приложений имеет смысл сегментировать конкретную частную сеть либо в лицензируемом спектре, либо в другом диапазоне нелицензируемого спектра (например, в диапазоне CBRS).

Реальность такова, что обе технологии развиваются, чтобы улучшить качество обслуживания конечных пользователей. Оба рынка продолжат расширяться для подключения устройств и анализа данных, генерируемых этими устройствами, заключил эксперт.