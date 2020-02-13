Специальные права: для беспилотников придумали правила

Беспилотник пятого уровня

Власти республики Татарстан разработали первый в России законопроект о беспилотных машинах, который получил название «Об инновационных транспортных средствах», сообщает «Коммерсант». В случае его принятия беспилотные автомобили смогут ездить по дорогам общего пользования. Кроме того, водителям таких транспортных средств будут выдавать специальные права, а дорожную инфраструктуру будут адаптировать для новых участников ПДД.

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Согласно общепринятой классификации, беспилотные автомобили делятся на пять категорий, где к пятой относятся полностью автономные системы, которые не требуют вмешательства водителя. Тем не менее, он все равно должен находиться на своем месте и следить за дорогой.

Законопроект, о котором идет речь, должен узаконить эксплуатацию беспилотников пятого уровня на российских дорогах.

В Госсовете Татарстана считают, что России нужна нормативная база, «направленная на обеспечение безопасной эксплуатации инновационных транспортных средств».

На сегодняшний день беспилотным машинам в России можно ездить по общим дорогам в рамках эксперимента, который завершится в марте 2022 года. Известно, что в эксперименте участвуют 96 автомобилей «Яндекса» и один автомобиль МАДИ.

Ожидается, что законопроект будет рассмотрен 20 февраля на пленарном заседании парламента Татарстана, а затем внесен в Государственную думу.

Профессор МАДИ Султан Жанказиев заявил «Ъ», что внесение такой инициативы бессмысленно, пока не будет решен ряд важных вопросов, среди которых он выделил создание оператора для управления всеми процессами и регулированием в этой области.

«Нужно также установить квалификационные требования к водителям и операторам беспилотных автомобилей — чтобы они могли пройти обучение»,— считает Жанказиев.

В пресс-службе «Яндекса» сообщили, что «поддерживают инициативы, направленные на развитие законодательства в сфере беспилотного транспорта», но «законопроект требует доработки».

«Яндекс» активно занимается разработкой и тестированием технологии, в том числе в других странах, и мы готовы делиться своим опытом»,— заявил представитель компании.

Придется немного подождать

Стоит отметить, что процесс государственного регулирования беспилотных автомобилей во всем мире хотя и запущен, но продвигается очень медленно. На дорогах проводятся тесты такого транспорта, но до повсеместного использования пока еще далеко.

Прежде всего, необходимо убедить людей в том, что беспилотные машины безопасны и не несут в себе вреда. Многие помнят о том, как беспилотник Uber сбил насмерть пешехода в 2018 году.

Когда Alphabet начинала тестировать свои беспилотники Waymo на улицах города Чендлер в Аризоне, многие местные жители бросали в эти машины камни и пытались заставить их съехать с дороги.

Компания Илона Маска Tesla тоже была замешана в авариях с участием беспилотных автомобилей. Так, в 2016 году американец Джошуа Браун погиб в автокатастрофе после того, как включил на своей Model S режим автопилота. В яркий весенний день сенсоры электромобиля не смогли идентифицировать белый грузовик на перекрестке как препятствие, и машина на полной скорости влетела под фургон.

Тем не менее, пользу от таких беспилотников на дорогах, если их тестирование завершится успешно, трудно переоценить — особенно это касается людей с ограниченной мобильностью, пенсионеров и тех, кто по каким-то причинам не имеет возможности водить самостоятельно. Технология автономных транспортных средств уже существует, но требует значительной шлифовки, сроки окончания которой трудно предугадать.

«По нашим расчетам беспилотники четвертого уровня появятся на дорогах в небольших количествах в течение следующих пяти лет.

Скорее всего, речь будет идти о сотнях или даже тысячах таких машин, перевозящих грузы или осуществляющих такси-перевозки», — предположил генеральный директор компании Aurora, разрабатывающей беспилотные технологии, Крис Армсон.

Глава компании Cruise, производящей беспилотные автомобили, Дэн Амман был более осторожен в прогнозах и не обозначил конкретные сроки массового внедрения такого транспорта.

«Сначала необходимо изменить сознание общества... И мы относимся к этому очень серьезно. Мы занимаемся созданием систем безопасности, которые окажут огромное влияние на повседневную жизнь. Поговорка техиндустрии о том, что нужно «двигаться быстро и ломать вещи», очевидно, неприменима к тому, чем мы сейчас занимаемся», — заключил Амман.