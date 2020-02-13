Секреты Facebook: что нашли в старом блокноте Цукерберга

Портал Wired опубликовал выдержки из рукописного блокнота главы Facebook Марка Цукерберга, датируемого 2006 годом. Известно, что на заре своей карьеры миллиардер любил записывать свои мысли и планы на бумагу в многочисленные журналы и тетради. Впоследствии он лично уничтожил большую часть своих записей, однако часть страниц удалось сохранить.

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Из них стали известные некоторые подробности развития корпорации на раннем этапе ее работы. Так, например, 14 лет назад Цукерберг размышлял о том, чтобы сделать Facebook доступным для всех (в то время завести профиль в соцсети могли только студенты американских колледжей), а заодно изложил идею так называемых «темных аккаунтов».

Суть таких аккаунтов заключалась бы в том, чтобы разрешить пользователям социальной сети создавать аккаунты за своих друзей — тех, кто по какой-то причине еще не зарегистрировался в Facebook.

Эти профили включали бы в себя имя и электронный адрес человека, а затем добавить в него дополнительную информацию мог бы любой желающий.

По данным Wired, компания все-таки начала некую работу над созданием «темных аккаунтов», но позже отказалась от этой идеи. В Facebook подтвердили, что на платформе не создают профили для людей, которые не регистрировались самостоятельно.

Другим интересным фактом, нашедшим свое отражение в записях Цукерберга, стали подробности о легендарном предложении Yahoo купить Facebook за $1 млрд. Миллиардер не раз говорил о том, что отказался продавать компанию из личных соображений, несмотря на желание инвесторов одобрить покупку.

Выяснилось, что на самом деле Марк Цукерберг на словах согласился продать свое детище, но затем тогдашний глава Yahoo Терри Семель допустил тактическую ошибку, объявив о пересмотре стоимости сделки из-за падения стоимости акций компании.

Цукерберг воспользовался этой задержкой и в конечном итоге так и не продал Facebook.

Накануне стало известно, что социальная сеть Facebook удалила нескольких сетей фейковых аккаунтов и групп в своих социальных сетях. Фейки, по данным организации, были связаны с «российской военной разведкой» и нарушали политику компании против иностранного вмешательства в дела других стран.

«Сегодня мы удалили 78 аккаунтов, 11 страниц, 29 групп в Facebook и четыре аккаунта в Instagram за нарушение нашей политики против иностранного или государственного вмешательства.

Эта деятельность берет свое начало в России и была направлена в основном на Украину и соседние страны», — говорится в заявлении организации.

Как передает Reuters со ссылкой на специалистов из аналитической компании Graphika, фейки проявляли наибольшую активность в период с 2016 по 2017 год. Однако были и такие аккаунты, которые продолжали выкладывать посты и до недавнего времени. Глава отдела расследований Graphika Бен Ниммо, который изучал деятельность этих аккаунтов и групп, отметил, что у страниц было всего несколько тысяч подписчиков, что не мешало им добиться того, что их сообщения ложились в основу новостей местных СМИ.