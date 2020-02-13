Huawei Watch GT 2: металл в деталях

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Металл в моде

Владельцы механических и электронных часов привыкли к кожаным и силиконовым браслетам, однако с развитием современных технологий именно металлический ремешок выходит в лидеры по уровню комфорта. Он долговечнее кожи, так как не перетирается и не растягивается. Кроме того, он не образует заломов и является более стойким к воздействию влаги, что делает его максимально практичным для ежедневной носки.

Новые версии Huawei Watch GT 2 с металлическим браслетом подходят, пожалуй, к любой одежде, а еще удобно облегают запястье, не цепляют волоски на коже и не треплют манжеты.