Huawei Watch GT 2: металл в деталях

Компания Huawei впервые представила смарт-часы Huawei Watch GT 2 в двух новых версиях. Версия Elite с корпусом 46 мм имеет блочный браслет в цвете «Титановый серый», а у версии Elegant с корпусом 42 мм – стальной плетеный браслет оттенка «Золотой шампань». У обеих новинок присутствует керамический безель, а также прочное защитное 3D-стекло Gorilla Glass фирмы Corning с ювелирной огранкой и коллекция новых циферблатов в дополнение к существующим.2 Металл в моде
Владельцы механических и электронных часов привыкли к кожаным и силиконовым браслетам, однако с развитием современных технологий именно металлический ремешок выходит в лидеры по уровню комфорта. Он долговечнее кожи, так как не перетирается и не растягивается. Кроме того, он не образует заломов и является более стойким к воздействию влаги, что делает его максимально практичным для ежедневной носки.
Новые версии Huawei Watch GT 2 с металлическим браслетом подходят, пожалуй, к любой одежде, а еще удобно облегают запястье, не цепляют волоски на коже и не треплют манжеты.3 В едином ритме
Смарт-часы — это весьма полезный гаджет, который позволяет не только узнавать время, но и следить за своим здоровьем. Так, в Huawei Watch GT 2 присутствует технология Huawei TruSeen 3.5, которая измеряет пульс с максимальной точностью. Устройство проводит мониторинг сердцебиения и анализирует статистику, что позволяет в домашних условиях выявить некоторые нарушения ритма, например, мерцательную аритмию на ранней стадии.4 Тренер на запястье
Специально для тех, кто не представляет свою жизнь без спорта, в смарт-часах Huawei Watch GT 2 представлены 15 режимов тренировки, включая восемь видов физической активности на открытом воздухе (бег, ходьба, подъем в горы, бег по пересеченной местности, езда на велосипеде, плавание в открытой воде и триатлон) и семь видов тренировок в помещении (ходьба, бег, велотренажер, плавание в бассейне, свободные тренировки, занятия на эллиптическом и гребном тренажерах). Для каждого из этих видов активности можно включить мониторинг и сбор данных – всего примерно по 190 параметрам.
Тех пользователей, которые не изнуряют себя тренировками, Huawei Watch GT 2 тоже не оставляет без внимания — им приходят уведомления, напоминающие о том, что владелец смарт-часов слишком долго сидит на одном месте, и ему пора подвигаться.5 Сон — залог здоровья
Функция мониторинга сна TruSleep 2.0 в Huawei Watch GT 2 следит за качеством отдыха своего владельца, оценивая его по нескольким параметрам — уровню пульса и дыхания, а также продолжительности сна. В результате анализа гаджет может предупредить пользователя о проблемах, предоставив ему персональные советы и упражнения для эффективного расслабления.6 Работа без выходных
Аккумулятор Huawei Watch GT 2 выдерживает без подзарядки до двух недель активного использования для версии с корпусом 46 мм и до 7 дней с корпусом 42 мм. Активное использование подразумевает включенный мониторинг сердцебиения и качества сна, 90 минут активированного режима тренировки, до 30 минут прослушивания музыки (память смарт-часов вмещает до 500 треков), прием до 50 SMS-сообщений и до 6 входящих звонков. Это означает, что можно отправиться в отпуск без зарядного устройства — владельцу Huawei Watch GT 2 оно просто не понадобится.