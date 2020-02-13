Новая жертва коронавируса: Mobile World Congress отменен

Всемирный мобильный конгресс (Mobile World Congress, или MWC), который должен был состояться 23-27 февраля 2020 года в Барселоне, был отменен из-за коронавируса COVID-19. Об этом сообщил организатор выставки — компания GSMA.

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«С момента первого Mobile World Congress в Барселоне в 2006 году GSMA собирала представителей отрасли, чиновников, министров, политиков, операторов и лидеров в одну масштабную экосистему.

Принимая во внимание безопасность и здоровье граждан в Барселоне и принимающей стране, GSMA отменила MWC Barcelona 2020, потому что глобальная озабоченность в связи со вспышкой коронавируса, проблемами с путешествиями и другими обстоятельствами делает его проведение невозможным.

Власти принимающего города уважают и понимают это решение. GSMA продолжит сотрудничество с ними для организации MWC Barcelona 2021 и других мероприятий. Мы выражаем свое сочувствие заболевшим как в Китае, так и во всем мире», — говорится в заявлении GSMA.

Накануне портал WIRED сообщал, что GSMA просила испанское правительство ввести в стране чрезвычайное положение в связи с коронавирусом, чтобы получить страховку за отмену выставки. Однако переговоры с властями якобы зашли в тупик.

С начала февраля от участие в Mobile World Congress отказался ряд крупных компаний, без которых традиционно не проходит не один Конгресс. Среди них оказались Facebook, Amazon, LG, Intel, Ericsson, Vivo, ZTE, Nvidia, Cisco, Sony, HMD, Volvo, Orange, Vodafone, Deutsche Telekom, McAfee, BT и HMD Global. Все они заявили, что здоровье их сотрудников и гостей их павильонов является приоритетом, поэтому они не видят смысла рисковать и проводить три дня в месте большого скопления людей.

Ожидалось, что MWC в этом году посетят около 100 тыс. человек из 200 стран мира.

Однако некоторые компании, например Samsung, Huawei, Oppo, Xiaomi и Motorola, официально подтвердили, что не собираются менять свои планы и все равно примут участие в мероприятии. Мэр Барселоны Ада Колау заверила журналистов, что город «отлично подготовлен» для проведения MWC 2020, добавив, что нет никаких оснований вводить чрезвычайное положение.

В начале этой недели все посетители GSMA получили письмо, в котором говорилось, что Конгресс все же состоится, но будет принят ряд дополнительных мер для минимизации рисков здоровью участников.

Так, жителям китайской провинции Хубэй, в которой началось распространение коронавируса, запретили участвовать в Mobile World Congress.

Те гости, которые недавно посещали Китай, должны были предоставить доказательство того, что они покинули страну за две недели до начала MWC. Кроме того, среди посетителей должны были проводиться температурные скрининги, чтобы вычислить и изолировать зараженных, если таковые найдутся.

Тем не менее, учитывая большое количество компаний, отказавшихся приехать, а также вероятность распространения вируса среди участников, 12 февраля GSMA решила провести экстренное совещание, на котором было принято решение отменить Mobile World Congress в 2020 году.