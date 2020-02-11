Нужна компенсация: что провайдеры требуют за доступ к госуслугам

Мобильные операторы и провайдеры интернет-услуг намерены получить компенсацию за обеспечение бесплатного доступа россиян к социально значимых сайтам, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на Комиссию Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и информационно-коммуникационным технологиям. Потери от этой инициативы интернет-компании, участвующие в заседании РСПП, оценили в 150 млрд руб. ежегодно.

В Комиссии считают, что дополнительные расходы для провайдеров связи и интернета недопустимы, особенно на фоне реализации положений «пакета Яровой» и закона об устойчивом Рунете, которые требуют больших денежных затрат.

Кроме того, список ресурсов, которые будут относиться к социально значимым, пока не определен. В РСПП предложили создать единый реестр, заведовать которым будет Роскомнадзор.

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Все предложения РСПП, выдвинутые в ходе заседания, будут направлены председателю правительства Михаилу Мишустину.

Инициатива по обеспечению бесплатного доступа жителей России к социально значимым интернет-ресурсам была выдвинута президентом страны Владимиром Путиным в рамках ежегодного послания Федеральному собранию. Тогда глава государства поручил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого россияне не будут платить за трафик при посещении «социально значимых» отечественных сайтов.

В своей речи глава государства указал, что интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни человека. При этом Россия является одной из немногих стран в мире, которая может похвастаться собственными социальными сетями, мессенджерами и поисковыми системами.

«В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», — заявил Путин.

Президент добавил, что доступность интернета для всего населения в будущем должна стать конкурентным преимуществом России.

В Минкомсвязи определили дату, когда интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране станет бесплатным — 1 марта 2020 года. Как пояснил пресс-секретарь министерства Евгений Новиков, операторы перестанут взимать плату за трафик при переходе на эти сайты у пользователей с лимитированным трафиком.

По его словам, на эти сайты можно будет зайти даже при нулевом балансе.

Несмотря на то, что конечный список сайтов, к которым будет обеспечен бесплатный доступ, пока не определен, в Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предположили, что на первых порах в реестре будет числиться «порядка 15-20 сайтов».

В список онлайн-ресурсов от АППСИМ, доступ к которым может стать бесплатным, вошли поисковики «Яндекс» и Mail.Ru и одноименные почтовые сервисы, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры ICQ, Dialog и «ТамТам», банковский сервис «Сбербанк-Онлайн», портал «Госуслуг», сайт «Культура.РФ», а также новостной агрегатор «Яндекс.Новости», «Российская газета» и МИА «Россия Сегодня».