Цифровая встреча: как VR «воскрешает» мертвых

Технология виртуальной реальности (VR) используется во многих сферах современной жизни, и теперь ей нашли еще одно применение. Женщина из Южной Кореи, чья дочь Найон умерла в семь лет от редкого заболевания в 2016 году, смогла снова увидеть ее и даже отпраздновать ее день рождения, сообщает Independent.

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Чан Чжи Сун приняла участие в съемках документального фильма под названием «Я встретила тебя» (англ. «I Met You»), в рамках которого команда разработчиков устроила ей встречу с умершим ребенком. Сообщается, что работа над проектом велась восемь месяцев.

Инженеры использовали реальные фото и видео Найон, а также запись ее голоса, чтобы воспроизвести их в виртуальной реальности.

Кроме того, им помогала маленькая актриса, которая подарила VR-модели свои движения.

Чан тяжело переживала смерть Найон. На теле у нее есть татуировка с именем и датой рождения дочери, а на шее висит ожерелье с костным порошком ребенка. Она посещает кладбище, на котором похоронена Найон, раз в месяц.

Когда проект был завершен, женщине выдали VR-шлем и тактильные перчатки. Встреча матери и дочери состоялась в парке, в котором они часто гуляли — его тоже воссоздали в виртуальной реальности. Найон выбежала к женщине со словами: «Где ты потерялась, мама? Ты скучала по мне?»

Чан, которая не смогла сдержать слезы, аккуратно протянула руку и, благодаря тактильным перчаткам, смогла почувствовать прикосновение ладони дочери. Далее они вдвоем отметили день рождения Найон, задув свечки на праздничном торте. Девочка загадала желание, чтобы ее мама никогда больше не плакала.

Чан Чжи Сун сообщила, что приняла участие в документальном фильме, чтобы поддержать тех, кто потерял ребенка, брата или родителя.

«Прошло уже три года [со смерти], и теперь я считаю, что должна больше любить ее, а не скучать и не страдать, чтобы потом, когда я встречу ее снова, чувствовать себя увереннее. Я надеюсь, многие люди будут помнить о Найон после просмотра шоу», — написала Чан в своем блоге.

«Может быть, это был настоящий рай. Я увиделась с Найон, которая встретила меня с улыбкой, пусть и на короткое, но очень счастливое время. Я думаю, что осуществила свою мечту», — заявила женщина.

Портал Futurism отмечает, что использованная технология пока не совершенна, но в с скором будущем общение с умершими родственниками в VR вполне может стать нормой современного общества. Производством фильма с Найон занималась целая команда, но в перспективе может появиться отдельная простая платформа, куда пользователь будет загружать фотографии и видео, создавая VR-модель любого человека, которого он хотел бы увидеть вновь. Более того, сразу несколько стартапов уже активно занимаются созданием сервисов на профессиональном уровне, позволяющих пообщаться с умершим членом семьи в виртуальной реальности.

Последствия такого использования этой технологии трудно предугадать. Вероятно, кому-то это поможет пережить потерю близкого человека и даст силы двигаться дальше.

Не исключено, что кто-то может стать зависимым от виртуального мира и будет проводить в нем больше времени, чем в реальном.

Некоторые эксперты предсказывают, что в будущем общение с умершими выйдет за пределы VR, и в обществе, как в сериале «Черное зеркало» появятся специальные роботы-андроиды, «изображающие» погибшего родственника уже не в виртуальном, но в реальном мире.