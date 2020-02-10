«Facebook — отстой»: Маск взбунтовался против Цукерберга

Миллиардер Илон Маск призвал своих подписчиков удалить приложение Facebook со своих устройств. «Удали Facebook, это отстой», — написал Маск в Twitter.

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Так он отреагировал на твит другого известного критика Facebook — актера Саши Барон Коэна, известного ролями Али Джи и Бората.

Артист заявил, что социальную сеть Цукерберга необходимо регулировать на государственном уровне.

«Мы не позволяем одному человеку распоряжаться водой для 2,5 млрд людей. Мы не позволяем одному человеку распоряжаться электроэнергией для 2,5 млрд людей. Почему же мы позволяем одному человеку контролировать информацию, которую видят 2,5 млрд людей? Facebook должен регулироваться властями, не управляться императором!» — написал Барон Коэн в своем аккаунте.

Интересно, что накануне поста о необходимости удаления Facebook Маск также раскритиковал принадлежащий корпорации мессенджер WhatsApp. Миллиардер опубликовал в своем Twitter-аккаунте изображения того, как будет выглядеть роботизированный эмодзи в гаджетах разных компаний — Apple, Google, Microsoft и Samsung, а также в WhatsApp.

«Последний идет в комплекте с бесплатным взломом телефона», — пошутил Маск, намекая на многочисленные проблемы с безопасностью сервиса.

New emoji! Last one comes with free phone hack. pic.twitter.com/T3jjwZycog — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2020

Кроме того, в марте 2018 года Маск удалил Facebook-страницы своих компаний Tesla и SpaceX. Тогда с призывом отказаться от использования социальной сети выступил один из создателей WhatsApp Брайан Эктон, покинувший компанию из-за разногласий с Цукербергом.

«Что такое Facebook?» — поинтересовался Маск в своем аккаунте.

После этого несколько фолловеров предложили миллиардеру удалить страницы Tesla и SpaceX из Facebook, если он «считает себя мужчиной». Маск заявил, что не знал о существовании этих аккаунтов, но признался, что они «все равно отстойно выглядят». Страницы были удалены и на текущий момент недоступны.

I didn't realize there was one. Will do. — Elon Musk (@elonmusk) March 23, 2018

Тем временем среди знаменитостей растет количество тех, кто выступает с открытой критикой Facebook и ее создателя Марка Цукерберга. В начале февраля текущего года писатель Стивен Кинг объявил, что больше не вернется в социальную сеть.

«Я ухожу из Facebook. Мне не нравится поток ложной информации в политической рекламе, и я не уверен в его способности защитить персональные данные пользователей», — сообщил Кинг, предложив следить за его публикациями в Twitter.

У популярного актера Джима Керри свои претензии к Facebook — он не может простить Цукербергу, что его социальная сеть допустила российское вмешательство в президентские выборы США 2016 года.

«Я сбрасываю все акции Facebook и удаляю свой аккаунт, так как Facebook получила прибыль от российского вмешательства в наши выборы и ничего не делает, чтобы его остановить. Я призываю других инвесторов сделать то же самое, если им небезразлично наше будущее», — заявил Керри в феврале 2018 года, снабдив публикацию хэштегом #РасфрендитьFacebook и рисунком Марка Цукерберга с надписью «fakebook».

Кроме того, одним из ненавистников Facebook является сооснователь Apple Стив Возняк.

По его мнению, Марка Цукерберга не особо волнует приватность его пользователей, а потому «большинство людей» должны удалиться из социальной сети.

«Все люди разные, но некоторые преимущества Facebook не стоят потери конфиденциальности. Тем не менее большинству я рекомендую найти способ отказаться от Facebook», — заявил Возняк журналистам в прошлом году.