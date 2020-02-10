Складной Samsung и клавиатура Apple: какие тайны вскрыл «Оскар»

Samsung, который складывается

Во время трансляции церемонии «Оскар» и накануне официальной презентации компания Samsung показала тизер-ролик с рекламой нового складного смартфона компании. В видео не указывается название устройства, но по слухам это и есть Galaxy Z Flip, который должен стать вторым гибким гаджетом в линейке южнокорейского вендора.

Samsung Z Flip Official Video even before it's launch. pic.twitter.com/FU88uD96fG — Tech Satire (@techsatire) February 10, 2020

Презентация смартфона назначена на 11 февраля, и до «Оскара» пользователи могли увидеть его только на неофициальных роликах, опубликованных в Twitter. Тогда многие комментаторы заявили, что дизайн Samsung Galaxy Z Flip, складывающегося пополам, вызывает много вопросов, ведь экран может не выдержать активного использования.

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Реклама Samsung на кинопремии наглядно демонстрирует, что дизайн нового смартфона практически полностью соответствует предыдущим роликам, распространяемым в социальных сетях, так что внешний вид устройства, скорее всего, был слит инсайдером. Из видео невозможно узнать характеристики складного гаджета, но на нем показано, что смартфон будет складываться под углом 90 градусов, наподобие ноутбука, и работать в таком состоянии.

Кроме того, в ролике демонстрируется, что между двумя половинками гаджета в сложенном состоянии будет небольшой зазор.

Спецификации и конечная стоимость Galaxy Z Flip будут объявлены на презентации Samsung 11 февраля 2020 года. Ожидается, что в рамках мероприятия зрителям также представят новую флагманскую линейку под названием Galaxy S20.

Apple мешает сценаристам

Во время «Оскара» произошло еще одно событие, связанное с миром технологий. Режиссеру Тайке Вайтити, получившему статуэтку за лучший адаптированный сценарий фильма «Кролик Джоджо», задали вопрос, о чем должны просить сценаристы своих продюсеров для улучшения условий работы. «Компании Apple стоит исправить свои клавиатуры», — неожиданно заявил Вайтити журналистам.

Taika Waititi jokes about what writers should be asking for in the next round of talks with producers: "Apple needs to fix those keyboards. They are impossible to write on. They've gotten worse. It makes me want to go back to PCs" #Oscars pic.twitter.com/vlFTSjCfZm — Variety (@Variety) February 10, 2020

«На них же невозможно печатать. Они стали гораздо хуже. Заставляют меня вернуться к ПК», — продолжил оскароносный режиссер. Он добавил, что у него есть некоторые проблемы с плечом и сухожилиями в руке, которые начинают прогрессировать после того, как он начинает печатать на клавиатурах Apple.

«Их надо исправить. Американской гильдии сценаристов стоит вмешаться и что-то с этим сделать», — призвал Тайка Вайтити.

Доподлинно неизвестно, какой именно тип клавиатуры Apple имел в виду Вайтити. Компания из Купертино пока не дала комментариев по заявлению режиссера.

Шутки про развод

В этом году «Оскар» посетил глава Amazon Джефф Безос, который недавно вернул себе титул самого богатого человека планеты. Один из самых известных представителей Кремниевой долины стал объектом для шуток комедиантов Криса Рока и Стива Мартина, принимавших участие в церемонии.

«В зале присутствует Джефф Безос. У него очень много денег. Когда он выписывает чек, банки лопаются», — заявил Рок со сцены.

«Джефф Безос настолько богат, что он развелся с женой, и все равно остался богатейшим человеком на Земле», — продолжил актер.

Речь идет о разводе Безоса со своей супругой Маккензи после 25 лет брака из-за измен основателя Amazon. Женщина получила около $35 млрд в акциях, но на состоянии Безоса это отразилось лишь незначительно.

«Он посмотрел фильм «Брачная история» [картина о болезненном разводе театрального режиссера и актрисы — «Газета.Ru»] и решил, что это комедия», — пошутил Крис Рок.

Отмечается, что Безосу понравились шутки про собственный развод — операторам удалось заснять, как миллиардер смеется над репризами ведущего.