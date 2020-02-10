Конкурент для 5G: в России появится новый Wi-Fi

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России готовится утвердить нормы для сертификации мобильных устройств и оборудования с поддержкой Wi-Fi 6, чтобы в дальнейшем разрешить их использование в местах общего пользования, сообщает «Коммерсант».

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Технология Wi-Fi 6, являющаяся более современным стандартом беспроводной связи, уже активно применяется многими вендорами, например Apple, Samsung или Huawei.

Тем не менее, новое поколение Wi-Fi недоступно для многих россиян, так как вендоры намеренно ограничивают эти функции при ввозе смартфонов в РФ — ввиду отсутствия поддержки этого стандарта на законодательном уровне.

Если же гаджеты от этих производителей пройдут сертификацию, предложенную Минкомсвязью, их функционал не претерпит никаких изменений и устройство попадет к жителям России в изначальном виде.

Wi-Fi 6 — это новое поколение сетей Wi-Fi, отличающееся более высокой пропускной способностью, более высокой скоростью передачи данных, а также лучшей производительностью в переполненных областях (например, в аэропорту или стадионе) по сравнению с предыдущим стандартом.

По словам представителя компании Cisco, Wi-Fi 6 имеет ряд преимуществ перед мобильной связью 5G — например, более дешевые чипсеты, бюджетное развертывание сети и отсутствие необходимости получать разрешение на использование частот. Впрочем, для успешного использования Wi-Fi 6 и всех его функций важно, чтобы и передающее, и принимающее устройство поддерживали этот стандарт.

Как отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, Wi-Fi 6 станет широкодоступным для россиян гораздо раньше, чем 5G.

«В перспективе он будет конкурировать с сетями 5G и может снизить стоимость услуг операторов»,— заявил Муртазин.

Впрочем, сами мобильные операторы не считают Wi-Fi 6 своим конкурентом. Как отметили в «Билайне», эта технология является нишевой и потому не сможет вытеснить мобильную связь. В МТС также выразили уверенность, что, как и раньше, россияне будут пользоваться Wi-Fi у себя дома, а за его пределами — мобильным интернетом.

Стоит отметить, что сети Wi-Fi, особенно бесплатные, часто становятся мишенями для хакерских атак. В декабре прошлого года антивирусная компания ESET предостерегла россиян от использования общественных сетей Wi-Fi — злоумышленники могут легко воспользоваться соединением жертвы, чтобы украсть ее личные данные, платежную информацию или сменить пароль. При этом 74% россиян используют Wi-Fi-точки в местах общего пользования, а значит рискуют попасться на удочку кибермошенников.

Чаще всего жители России пользуются беспроводным интернетом в кафе, отелях, аэропортах и торговых центрах. В

ESET отметили, что каждый пятый респондент с помощью общественного Wi-Fi звонит по аудио- и видеосвязи, не заботясь о защите передаваемого трафика.

Чтобы не стать жертвой злоумышленников, пользователю бесплатного Wi-Fi рекомендуется соблюдать базовые меры цифровой гигиены, не подключаться к подозрительным точкам доступа, а также пользоваться антивирусными программами.