Конец монополии: как Китай бросил вызов Google Play

Китайские компании Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo создадут платформу для зарубежных разработчиков приложений, чтобы конкурировать с монополией магазина Google Play, сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

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Платформа от четырех вендоров будет называться Global Developer Service Alliance (GDSA). Она призвана помочь разработчикам игровых, музыкальных и других приложений размещать свои проекты на рынках по всему миру.

По задумке платформа должна работать таким образом, чтобы приложения загружались одновременно во все магазины участников альянса.

Если верить прототипу вебсайта, Global Developer Service Alliance будет действовать на территории девяти «регионов», включая Россию, Индию и Индонезию.

Запуск GDSA запланирован на март 2020 года, но пока нет информации о том, будет ли он отложен в связи со вспышкой коронавируса.

По данным аналитика Sensor Tower Кэти Уильямс, в 2019 году доходы Google от собственного магазина приложений составили $8,8 млрд. При этом в Китае все сервисы Google, как и многих других американских технологических компаний, запрещены.

Эксперты полагают, что GDSA удастся переманить к себе часть разработчиков, предоставив им новую площадку для приложений вместо перегруженного Google Play.

«Помогая разработчикам расширить охват сразу в нескольких магазинах приложений, Huawei, Oppo, Vivo и Xiaomi привлекут больше разработчиков и, в конечном итоге, больше приложений», — сообщила Уильямс.

«При создании этого альянса каждый его участник будет стремиться использовать преимущества других в различных регионах, например, у Xiaomi хорошая пользовательская база в Индии, у Vivo и Oppo — в Юго-Восточной Азии, а у Huawei — в Европе», — считает вице-президент мобильного подразделения Canalys Николь Пенг. По ее словам, такое объединение означает создание некой силы для противостояния монополии Google.

Однако, управление таким альянсом может вызвать трудности, отмечает Пенг, так как кто-то из участников может начать перетягивать одеяло на себя, делая больше инвестиций, чем остальные.

«В прошлом мы уже наблюдали, как подобные бизнес-модели не работали как надо», — отметила вице-президент Canalys.

Китайские вендоры пытаются сделать ставку на продажи программного обеспечения и сервисов, так как продажи гаджетов показывают падение, заявил мобильный аналитик IDC Уилл Вонг.

«Магазины приложений, предустановка программ, реклама и игры могут обеспечить компаниям новую статью доходов», — заявил Вонг.

По данным IDC, на долю Huawei, Xiaomi, Oppo и Vivo в четвертом квартале 2019 года пришлось около 40% мировых поставок электронных устройств.

Oppo, Vivo и Xiaomi подтвердили Reuters, что они присоединились к GDSA. Представитель Xiaomi заявил о том, что целью создания альянса не является борьба с монополией Google, а также опроверг участие Huawei в инициативе. В Huawei и Google отказались от комментариев по теме.