Huawei MateBook D 14/15: легкие и быстрые

Тонкий, но мощный

Хотя компания Huawei является новичком на рынке ноутбуков, она продолжает небезуспешно осваивать этот сегмент. 14 февраля в России поступает в продажу серия ультралегких ноутбуков Huawei MateBook D 14 и D 15, представленная в двух вариантах — с диагональю 14 и 15,6 дюйма, соответственно.

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Несмотря на падение спроса на ноутбуки среди россиян, есть модели, которые по-прежнему являются востребованными — это компактные устройства с большим экраном и минимальным весом. Новая серия от Huawei отвечает таким запросам. Корреспонденту «Газеты.Ru» для обзора была предоставлена модель Huawei MateBook D 15. Толщина ноутбука составляет всего 16,9 мм, а рабочая площадь занимает 87% экрана. Дисплей антибликовый и оснащен сертифицированной защитой глаз от синего спектра, что делает работу с ноутбуком более комфортной.

Одна из сложностей, с которыми сталкиваются производители ноутбуков, – это создание компактного, но мощного устройства. Вес Huawei MateBook D 15 – всего 1,53 кг, толщина – 16,9 мм, и при таком ультралегком статусе он является производительным. Внутри установлен 4-х ядерный процессор AMD Ryzen™ 5 3500U, который обеспечивает устройству необходимую мощность и высокую скорость работы при решении учебных и рабочих задач. Встроенный графический процессор AMD Radeon Vega 8 демонстрирует хорошие результаты при обработке видео.

Huawei

В Huawei MateBook D 15 установлен обновленный вентилятор Huawei Shark Fin Fan 2.0 с оригинальным дизайном лопастей. Он эффективно распределяет воздушные потоки и не дает ноутбуку перегреваться. Производительность кулера увеличилась на 27% при том же уровне шума.

Оперативная память у ноутбука двухканальная DDR4 объемом до 8 ГБ. Размер файлового хранилища в MateBook D 15 — 256 Гб, но есть возможность увеличить его за счет дополнительных слотов SSD и HDD.

Все для пользователя

Помимо впечатляющих технических характеристик у Huawei MateBook D 15 есть ряд удобных функций, которые понравятся пользователю. Прежде всего, речь идет о технологии Huawei Share (функция «Мультискрин»), с помощью которой ноутбук мгновенно и без проводов соединяется со смартфоном и проецирует его экран на рабочий стол.

Подключение происходит в одно касание – нужно просто поднести смартфон с включенным Bluetooth и NFC к специальной метке на ноутбуке. Эта технология особенно понравится тем, кто часто работает с двумя устройствами одновременно и кому важно быстро перебросить файлы с одного гаджета на другой. Кроме того, мультискрин освобождает от необходимости брать в руки телефон, когда нужно ответить на сообщение в мессенджере или принять звонок – все это теперь можно сделать на ноутбуке.

Еще одна удобная «фишка» Huawei MateBook D 15 – подзарядка с помощью компактного шнура USB-C, который подходит и для современных смартфонов. Больше не нужно носить за собой громоздкий кабель, какой раньше шел в комплекте с ноутбуками, — достаточно взять всего одну зарядку для обоих устройств.

Кстати, Huawei MateBook D 15 заряжается по фирменному кабелю (с автоматической защитой от перегрева) очень быстро – до 53% всего за полчаса. Полная батарея обеспечивает 6,6 часа офисной работы, 6,3 часа просмотра видео и 6,2 часа веб-серфинга.

Владельцу Huawei MateBook D 15 не придется выдумывать пароль для блокировки устройства — в кнопку питания встроен сканер отпечатков пальцев. Никто посторонний не сможет включить ноутбук. Необходимость заклеивать фронтальную камеру из соображений безопасности тоже отпала – в MateBook D 15 она перенесена с верхней кромки экрана на клавиатуру и открывается по нажатию.

«Разрабатывая новые продукты для линейки персональных компьютеров Huawei, мы придерживаемся позиции открывать доступ к самым актуальным инновациям пользователям со всего мира. Новые ноутбуки с диагоналями экранов 14 и 15,6 дюйма предлагают пользователям комфорт нового уровня. Это стильные, мощные и умные устройства, с которыми проще и быстрее выполнять повседневные задачи, и они идеально подходят не только для работы, но также, например, для игр, просмотра фильмов и других развлечений», — заявил президент направления ПК и планшетов Huawei Consumer BG Ван Иньфэн.