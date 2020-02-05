Высокий спрос: Huawei Mate 30 Pro поступил в открытую продажу

В ноябре прошлого года в России ограниченным тиражом в продажу поступил смартфон Huawei Mate 30 Pro с широкими возможностями для фото- и видеосъемки и необычным дизайном основной камеры, вписанной в сияющее гало. Спрос на новую модель среди россиян оказался таким высоким (в рамках первого лимитированного предзаказа поступило 6 тысяч заявок, но обладателями устройств стали только 300 человек), что было принято решение о старте открытой продажи флагмана в космическом серебристом цвете.

Реклама

Начиная с 7 февраля, Huawei Mate 30 Pro сможет приобрести любой желающий — как в официальном интернет-магазине компании и фирменных розничных точках продаж, так и у некоторых сетевых ритейлеров.

Huawei Mate 30 Pro работает на основе операционной системы Android 10, которая дополнена фирменной оболочкой EMUI 10. При этом одной из главных особенностей флагмана является автономность его мобильных сервисов — он вышел на российский рынок с пакетом собственных приложений, среди которых браузер Huawei, виртуальный помощник, облако, кошелек, видеопроигрыватель. В компании отмечают, что такое решение, ставшее альтернативой привычным сервисам Google, позволит устройствам сохранить независимость от внешних факторов, а значит будет максимально удобным для пользователей.

Также в Huawei Mate 30 Pro установлен магазин приложений AppGallery, с помощью которого можно скачать программы от разных разработчиков. В 2019 году количество загрузок в магазине превысило 180 млрд, а количество пользователей составило больше 600 млн человек. В России в AppGallery доступны популярные отечественные приложения, а тем, кто не представляет своей жизни без сервисов Google, будет легко загрузить их самостоятельно с помощью сайтов-интеграторов.

Huawei Mate 30 Pro создан на базе новейшего процессора Kirin 990, который еще более эффективно справляется с повседневными задачами. При этом смартфон не перегревается, благодаря усовершенствованной системе теплоотвода. Аккумулятор устройства вмещает в себя 4500 мА*ч, что является отличным показателем среди смартфонов аналогичного класса — такой батареи точно хватит на сутки непрерывного использования гаджета.

Но больше всего флагман заинтересует тех, кто часто использует свой смартфон для фото- и видеосъемки. У Huawei Mate 30 Pro целых четыре объектива основной камеры плюс селфи-камера. В портретном режиме – который есть в основной и фронтальной камерах – пользователю доступен эффект боке, когда фон позади размывается, максимально выделяя субъект съемки.

Кинообъектив 40 МП имеет режим ультраширокоугольной съемки, ультразамедленной съемки, а также обновленный режим покадровой съемки в формате 4K даже при недостаточном освещении. При этом ночные широкоугольные кадры выглядят так же хорошо, как и снимки, сделанные при дневном свете.

Кстати, именно благодаря популярности флагмана Huawei Mate 30 Pro, продажи которого в мире стартовали в конце прошлого года, компании удалось стать новым лидером на растущем мировом рынке 5G-связи с долей 37% — об этом свидетельствуют данные Strategy Analytics. Известно, что в 2019 году Huawei отгрузила до 6,9 млн 5G-устройств, что позволило бренду сместить предыдущего лидера и занять первую строчку.