«Конец для Rockstar»: создатель GTA покинул компанию

Отец GTA

Take-Two Interactive объявила о том, что сооснователь ее «дочки» Rockstar Games Дэн Хаузер уходит из компании после 22 лет работы. Сообщается, что Хаузер находился в длительном отпуске с весны 2019 года. 11 марта 2020 года он окончательно покинет Rockstar Games.

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«Мы бесконечно благодарны за его вклад. Rockstar Games удалось создать несколько самых коммерчески успешных и признанных критиками игр в мире, а также мировое сообщество преданных фанатов и удивительно талантливую команду разработчиков, которая продолжит заниматься текущими и будущими проектами», — говорится в заявлении Take-Two Interactive.

Дэн Хаузер и его брат Сэм основали Rockstar Games в 1998 году. Сэм Хаузер является президентом компании и продолжит занимать этот пост и после ухода брата, который ранее был творческим вице-президентом бренда.

При Хаузере, являвшемся одновременно продюсером и сценаристом практически всех проектов компании, Rockstar Games выпустила такие популярные игры, как Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, Max Payne 3 и L.A. Noire.

Кроме непосредственного написания сценариев для этих серий и отдельных проектов, Дэн Хаузер также занимался озвучкой некоторых персонажей.

Многие игры Rockstar Games становились хитами. Так, последний релиз компании Red Dead Redemption 2 стал самой продаваемой игрой 2018 года, а Grand Theft Auto V, выпущенная в 2013 году, может похвастаться продажами свыше 100 млн копий по всему миру. Проекты Rockstar Games всегда высоко оценивались гейм-критиками за тщательно проработанных персонажей и увлекательный сюжет, к каждому из которых Дэн Хаузер приложил свою руку.

Но не обходилось и без тех, кто негативно оценивал работу Rockstar Games. Одна из самых успешных игр серии Grand Theft Auto предлагает игроку почувствовать себя преступником, который угоняет машины, грабит банки, совершает убийства и строит собственную империю.

Это привело к тому, что GTA не раз становилась целью нападок политиков и общественных деятелей, которые обвиняли игру в неоправданной жестокости.

Кроме того, студии доставалось и от профильной прессы. В 2018 году, во время работы над Red Dead Redemption 2, Дэн Хаузер в одном из интервью обмолвился, что его команда трудится по 100 часов в неделю, что вызвало волну негатива со стороны игроков и журналистов, которые обвинили Rockstar Games в беспощадной эксплуатации своих сотрудников. Известно, что в 2010 году, во время создания первой части RDR, семьи разработчиков игры написали в адрес руководства компании открытое письмо, заявив о том, что их супруги и партнеры работают «на пределе».

Rockstar уже не тот

Учитывая важную роль Дэна Хаузера в компании, неудивительно, что пользователи социальных сетей выразили обеспокоенность тем, что Rockstar Games уже не будет прежней без главного сценариста.

«О, нет, Дэн Хаузер уходит из Take-Two. Это же все изменит. Этот человек — гений», — пишет пользователь @GameEvilKnight.

«Уход Дэна Хаузера означает конец для Rockstar Games.

Следующая GTA будет заставлять вас быть онлайн 24/7, совместит в себе одиночную игру с мультиплеером и будет постоянно «нерфить» вашего персонажа, чтобы вы постоянно фармили (или платили)», — заявил @BizarroBoogie.

Другой пользователь обратил внимание на котировки акций, которые сильно упали после новостей об уходе Хаузера.

Want an example of how important Dan Houser was to Rockstar?



Take-Two stock is down 5 and a half % after market close, when the announcement of Dan leaving was announced



Can't remember the last time the loss of a single individual on the creative side caused a drop like this pic.twitter.com/7FddvPNd0l — Benji-Sales (@BenjiSales) February 5, 2020

«Хотите наглядный пример того, как был важен Дэн Хаузер для Rockstar? Акции Take-Two к закрытию рынка упали на 5,5% после того, как стало известно об уходе Дэна. Не припомню, чтобы подобное падение сопровождало уход какого-нибудь другого разработчика», — сообщил юзер @BenjiSales.