Никаких шуток: Twitter промаркирует фейки

Компания Twitter объявила о своих планах маркировать медиконтент, который платформа посчитает «синтетическим или сфабрикованным». Об этом сообщается в официальном блоге социальной сети.

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По словам администрации Twitter, к сфабрикованным фотографиям или видео относится тот контент, который был «существенно изменен или создан в такой манере, которая искажает изначальный посыл, или заставляет верить в события, которые на самом деле никогда не случались».

Из этой немного запутанной формулировки становится понятно, что Twitter будет бороться с дипфейками и отредактированными снимками, которые пользователи рунета часто называют «фотошопом».

Согласно новым правилам, которые вступят в силу с 5 марта 2020 года, Twitter запрещает публикацию фейкового медиаконтента, который «может причинить вред». Такие посты будут промаркированы специальной меткой, которая проинформирует людей о том, что они смотрят на сфабрикованное фото или видео.

Чтобы определить степень вероятного вреда от таких публикаций, Twitter будет следовать трем установкам. Прежде всего, будет определяться аутентичность контента. Сотрудники компании будут проверять, было ли фото и видео изменено, не появились ли в нем дополнительные элементы, отсутствующие в оригинале.

Также будет оцениваться посыл, с которым это фото или видео было размещено на платформе — пытался ли автор таким образом обмануть своих подписчиков, пытаясь заставить их поверить в несуществующее событие. Проверяться будет и текст твита.

Далее будет проведен анализ того, насколько эта фейковая публикация может быть опасна для общества — не вызовет ли она угрозу для отдельного индивида или группы людей, не создает ли она риск массовых беспорядков или проявлений насилия.

Если опасения Twitter подтверждаются и на платформе был обнаружен фейк, пост получит специальную отметку, в которой будет содержаться предупреждение для всех пользователей, которые захотят ретвитнуть или лайкнуть его.

Кроме того, этот твит получит низкий приоритет во всех лентах и будет реже появляться в рекомендациях. Компания также планирует предоставлять пользователям дополнительные пояснения по ситуации, которую искажает обнаруженный фейк.

В Twitter отметили, что такое решение станет вызовом для компании, поэтому на первом этапе модераторы будут совершать ошибки. «Мы ценим ваше терпение, но мы хотим сделать все правильно», — говорится в официальном блоге.

Этот шаг со стороны Twitter является частью комплекса мер, направленных на снижение количества фейковых новостей, которые предпринимают все крупные социальные сети. В какой-то момент фейков на онлайн-платформах стало так много, что старые алгоритмы перестали справляться, что и продиктовало необходимость нового подхода к борьбе с сфабрикованным контентом.

Особенно остро эта проблема встает, когда в мире случается событие глобального масштаба, вызывающее волнение у людей — многие «тролли» пытаются посеять панику, публикуя недостоверную информацию.

Так, например, происходит в настоящий момент из-за эпидемии, вызванной коронавирусом.

Как отметили в Twitter, за последний месяц на платформе появилось свыше 15 млн твитов, посвященных этому вирусу. Компания сообщила, что пока не зафиксировала попыток ботов провести массовую кампанию по дезинформации, но следит за ситуацией. При этом, если пользователь попытается вбить «коронавирус» в строке поиска Twitter, он увидит плашку, призывающую обращаться за информацией по эпидемии к официальным источникам, например, Всемирной организации здравоохранения.