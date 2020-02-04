«Вали на родину»: азиатов травят из-за коронавируса

Пассажиры Uber и Lyft в Штатах, имеющие азиатское происхождение, жалуются на участившиеся случаи дискриминации со стороны водителей. Причина этому — волнение в обществе из-за эпидемии коронавируса, вспышка которого была зафиксирована в Китае, сообщает CNBC.

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Сотрудник магазина Microsoft в Сиэттле Эрик Хан заявил, что вызвал Uber, сел в машину и кашлянул ввиду того, что температура снаружи была довольно низкой. Водитель тут же спросил, не китаец ли Хан, а затем открыл окно, заявив, что у пассажира может быть коронавирус.

Хан ответил, что он американец, а потому он не может быть заражен. По его словам, он возмутился поведением шофера, но не стал жаловаться в службу поддержки.

Однако несколько недель после этого случая на улице к нему подошла группа незнакомцев, которая сказала: «Вали на свою родину».

Вместе с новостями о коронавирусе учащаются и случаи дискриминации пассажиров-азиатов. Один из участников Facebook-сообщества, включающего в себя свыше 12 тысяч водителей Lyft и Uber, рассказал CNBC, что по меньшей мере пять постов в день посвящены новой болезни. Кроме того, многие таксисты указывают, что не хотят возить людей азиатского происхождения, потому что это небезопасно.

В Сан-Франциско девушка по имени Лилиан Ванг хотела сесть в заказанную ей машину Lyft, которая встречала ее в аэропорту, но водитель отказался открыть ей дверь. По словам Ванг, таксист все-таки пустил ее внутрь автомобиля, когда увидел сопровождающую ее подругу европейской внешности.

Когда пассажирки разместились на заднем сидении, водитель тут же спросил, не прилетели ли они из Китая.

Получив отрицательный ответ, таксист рассказал им, что ему порекомендовали «быть осторожным» и поэтому он отказывается от заказов пользователей с именами, которые похожи на азиатские.

Другой случай произошел с жительницей Чикаго Индрой Андрешак. Она ехала в машине Lyft, когда водителю требовалось забрать еще двоих пассажиров. В приложении появилась фотография клиента, который, по словам Андрешак, был «очевидным азиатом». Его звали Хиро.

«Хиро. Хиро из Чайнатауна. Надеюсь, не заразит меня коронавирусом», — пробормотал водитель. Девушка рассказала CNBC, что после поездки оставила жалобу на таксиста.

Подобные инциденты были зафиксированы и в других странах мира. Так, гражданин Кореи Менхун Хан вместе со своими друзьями вызвал Uber в Лондоне. Когда водитель увидел группу, он замахал руками, показывая, что не хочет пускать их в машину.

Хан сказал ему, что он и его друзья не китайцы, а корейцы, после чего поведение таксиста «кардинально изменилось» и он заметно успокоился.

Официальный представитель Lyft Дана Дэвис заверила, что компания «очень серьезно относится к случаям дискриминации». Она добавила, что Lyft тщательно следит за новостями о коронавирусе.

«Безопасность наших водителей, сотрудников и пассажиров являются приоритетом компании. Мы продолжим следить за развитием ситуации и изменять нашу политику и рекомендации в соответствии с официальным положением дел», — сообщила Дэвис.

В Uber обратили внимание, что в компании действуют определенные правила поведения, которых водители должны придерживаться. В частности, они обязаны «обеспечить позитивный диалог» с людьми, которые «выглядят не так, как вы, или не разделяют ваших взглядов».

На текущий момент свыше 20 тыс. человек заражены новым коронавирусом, большая часть которых находится в Китае. От пневмонии, вызванной вирусом, умерли 426 человек. На территории России официально зафиксировано два случая заболевания — оба заразившихся являются китайцами.