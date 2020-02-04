Синий экран: обновление Windows 10 сломало систему

Пользователи Windows 10 массово сообщают о проблемах, вызванных очередным обновлением KB4532695, сообщает портал WindowsLatest. Этот патч должен был исправить проблемы с поиском в приложении File Explorer, но в итоге вызвал еще больше багов в системе.

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В комментариях на официальном форуме Microsoft юзеры жалуются, что KB4532695 приводит к ряду ошибок.

«Я установил [обновление], и теперь у меня нет звука… В диспетчере устройств все нормально, проблем нет, но и звука нет. Я ничего не менял, просто обновил Windows», — заявил один из комментаторов.

«Установил, и теперь у меня очень долго загружается система. Windows «висит» на приветственном экране по пять минут. Удалил патч и переустановил дважды, такая же проблема. В итоге удалил насовсем», — пишет другой пользователь.

Сложнее всего пришлось тем, у кого обновление вызвало «синий экран смерти» — критическую ошибку, вызванную некорректными драйверами или же неправильно установленными патчами.

Пользователи сообщают, что после KB4532695 сталкивались с «синим экраном» по несколько раз.

Вышеобозначенных ошибок можно избежать, если проигнорировать новый патч. Он является необязательным и устанавливается только по клику пользователя. Портал WindowsLatest рекомендует воздержаться от KB4532695 и дождаться нового патча, который выйдет в следующем месяце.

В конце января стало известно, что последнее обновление для устаревшей операционной системы Windows 7 вызвало ошибку рабочего стола. Речь идет о патче KB4534310, который вместо выбранных ранее обоев для рабочего стола установил пользователям черный экран — такой же появляется при сбое активации Windows у тех, кто пользуется пиратской версией, если система не может подтвердить легальность установленной версии.

Тогда зарубежные СМИ предположили, что Microsoft могла специально «вшить» баг с черным экраном в последнее обновление, чтобы замотивировать пользователей отказаться от устаревшей «семерки» и перейти на Windows 10, которая является более совершенной и продвинутой версией операционной системы. Напомним, официальная техническая поддержка Windows 7 была прекращена 14 января 2020 года.

Позже в Microsoft заявили, что выпустят дополнительное обновление для тех организаций, которые купили сервис Windows 7 Extended Security Updates (ESU), исправляющее ошибку с черным экраном. Всем остальным частным пользователям, которые категорически не хотят обновляться до Windows 10, придется чувствовать себя пиратами.