Десять лет с iPad: как планшет от Apple изменил мир

27 января 2010 года Стив Джобс провел одну из важнейших презентаций в своей жизни, а также в истории потребительской электроники. Тогда у пользователей Apple уже был Mac и был iPhone, поэтому рынку требовалось устройство, которое стало бы промежуточным звеном между этими гаджетами. Этим устройством стал iPad.

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Во время презентации Джобс отметил, что в то время популярные нетбуки были лишь дешевой альтернативой полноценным ноутбукам, обладая, при этом, более медленными процессорами и дисплеями низкого качества. Миру нужно было что-то принципиально новое, и сооснователь Apple представил аудитории «наш самый продвинутый, волшебный и революционный гаджет по невероятной цене».

The event and the device that started a decade: Steve Jobs announces the first iPad in January, 2010 https://t.co/0Y9htvy2Rk pic.twitter.com/93MCGOZGEK — CNET (@CNET) January 2, 2020

Диагональ мультитач-дисплея iPad первого поколения составляла 9,7 дюйма. В планшет был установлен первый собственный процессор компании — Apple A4. Кроме того, iPad обладал чипом 800MHz ARM Cortex A8, а также графическим процессором PowerVR SGX535. Размер оперативной памяти был довольно скромным — всего 256 Мб. Оригинальный планшет можно было приобрести в трех версиях — с 16 ГБ, 32 ГБ или 64 ГБ внутренней памяти.

При этом аккумулятор обеспечивал новому устройству около 10 часов бесперебойной работы, что является высоким показателем и по сей день.

В том же году, выступая на конференции D: All Things Digital, Стив Джобс заявил о том, что проект iPad пришел ему в голову еще до iPhone, первая версия которого была представлена в 2007 году.

«Я расскажу вам секрет. Фактически сначала я начал с планшета. У меня возникла идея избавиться от клавиатуры и печатать на стеклянном мультитач-дисплее. Я спросил наших ребят, можем ли мы придумать мультисенсорный стеклянный экран. Чтобы мы могли печатать на нем, положить на него руки и печатать. И примерно через полгода они позвонили мне и показали мне прототип дисплея. Я передал его одному из наших блестящих специалистов по пользовательскому интерфейсу. Он перезвонил мне несколько недель спустя — у него получилось сделать инерциальную прокрутку.

Когда я увидел все это, я подумал: «Боже мой, мы можем сделать из этого телефон!»

И я решил отложить проект планшета в долгий ящик, потому что телефон был важнее. И следующие несколько лет мы работали над iPhone», — признался сооснователь Apple.

Однако, не все восприняли новинку как нечто прорывное и успешное. Десять лет назад основатель Microsoft Билл Гейтс выразил сомнения в том, что iPad станет массовым продуктом. По словам миллиардера, «яблочному» гаджету не хватает возможностей планшетного компьютера. Гейтс назвал iPad «хорошей читалкой», отметив, что планшет от Apple, в отличие от iPhone, не является лучшим решением на рынке.

Тем не менее, за первый уикенд Apple удалось продать 300 тыс. iPad. К концу первого года продаж это количество увеличилось до 15 млн, принеся компании Джобса прибыль в размере $10 млрд. Этот факт заставил многих производителей планшетов пересмотреть запуск собственных устройств и задуматься о добавлении новых функций, чтобы достойно соперничать с iPad.

Apple продолжает выпускать новые поколения iPad, но они обладают лишь незначительными отклонениями от оригинала. В основном они продиктованы прогрессом — новые процессоры, новые стандарты связи, большая оперативная память.

Между тем, дизайн iPad практически не изменился с течением времени, что означает, что он остается актуальным и сейчас.

Однако, планшеты постепенно теряют былую популярность. Безрамочный дизайн и рост диагонали экрана современных смартфонов сделал покупку планшета для многих пользователей бесполезной. Если в начале десятилетия с выходом первого iPad этот рынок процветал, то эргономичность и функциональность больших смартфонов, или фаблетов, фактически убило эту линейку электронных устройств.

Этот факт нельзя оценить плохо или хорошо — просто планшеты отошли на второй или даже третий план, уступив место смартфонам как более удобному персональному устройству.

Аналитики предсказывают, что в течение следующего десятилетия на смену смартфонам придет новое устройство, которым, вероятно, станут очки дополненной реальности. Не исключено, что Apple так же, как и в случае с iPad десять лет назад, удастся произвести новую революцию, представив собственную гарнитуру, которая станет лучшей на рынке. Впрочем, без Стива Джоса и главного дизайнера Джонатана Айва, а также при наличии огромного количества конкурентов купертиновцам будет не так-то просто повторить свой успех.