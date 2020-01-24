«Все ради победы»: Сорос обвинил Трампа в сговоре с Цукербергом

Миллиардер Джордж Сорос, выступая на международном экономическом форуме в Давосе, заявил о неком сговоре между компанией Facebook и президентом США Дональдом Трампом накануне президентских выборов, передает Business Insider.

«Facebook будет оказывать поддержку, чтобы Трампа переизбрали, а Трамп продолжит защищать Facebook», — сообщил Сорос.

По словам финансиста, «между Трампом и Facebook существует неформальное двустороннее сотрудничество или соглашение», но не предоставил никаких доказательств.

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Сорос также добавил, что «ничего не остановит» Facebook от распространения дезинформации на своей платформе. Кроме того, он рассказал о собственной «обеспокоенности» грядущими президентскими выборами 2020 года в США.

В Facebook обвинения Сороса категорически отрицают.

«Это чистая ложь», — заявил представитель компании.

При этом накануне Дональд Трамп заявил в интервью CNBC, что мысль о том, что Марк Цукерберг может стать следующим президентом США, его «не пугает».

«Я слышал, что он хочет баллотироваться. Мне кажется, это не так уж плохо», — заявил американский лидер.

Однако, во время президентской гонки Цукерберг может столкнуться с проблемой — и это, по мнению американского президента, компания Facebook.

«Правда, за ним стоит этот монстр», — добавил Трамп, не пояснив, к кому или чему относится такая метафора. Не исключено, что политик имел в виду череду скандалов и утечек, с которыми пришлось столкнуться Facebook за последние два года.

Если подозрения Джорджа Сороса оправданы, не исключено, что Цукерберг поможет Трампу переизбраться на второй срок в 2020 году, чтобы затем Трамп помог победить главе Facebook на следующих выборах. Обвинения в сговоре подтверждает и тайная встреча между Трампом и Цукербергом, которая прошла в Вашингтоне в сентябре 2019 года.

Эта встреча, которую американский лидер назвал «приятной», состоялась в Белом доме и была незапланированной. Трамп, который любит долго и подробно освещать все приемы в своем Twitter-аккаунте, тогда был немногословен. «Провел сегодня приятную встречу с Марком Цукербергом из Facebook в Овальном кабинете», — написал глава государства, прикрепив фотографию с мероприятия, а также ссылку на свой аккаунт в фейсбуке.

Nice meeting with Mark Zuckerberg of @Facebook in the Oval Office today. https://t.co/k5ofQREfOc pic.twitter.com/jNt93F2BsG — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 20, 2019

Джордж Сорос уже не впервые критикует Facebook. Выступая на давосском форуме два года назад, миллиардер обвинил IT-компании, в частности, Facebook и Google, в манипулировании сознанием миллионов пользователей.

«Они умышленно стимулируют зависимость к своим сервисам, что может быть крайне вредно, особенно для подростков», — заявил Сорос, сравнив интернет-платформы с казино, специальные техники которых заставляют игроков тратить все свои деньги.

Кроме того, миллиардер заявил, что социальные сети заставляют пользователей терять свою самостоятельность и независимость. По его мнению, способность влиять на сознание людей, которая сосредоточена в руках нескольких компаний, угрожает самому принципу «свободы мысли».

Джордж Сорос также призвал общественность обратить внимание на то, что Facebook и Google несут в себе угрозу демократии. Он указал на опасность объединения крупнейших соцсетей и правительств отдельных стран.

«Между авторитарными государствами и крупными IT-монополиями, обладающими большими информационными базами, могут образовываться альянсы. В результате произойдет объединение систем корпоративного контроля с государственными системами наблюдения», — сообщил Сорос. В результате может образоваться развитая сеть тоталитарной слежки, которая «не снилась ни Олдосу Хакси, ни Джорджу Оруэллу».