Закон о предустановке ПО: какие сервисы установят россиянам

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России представила концепцию проекта постановления по предустановке российского ПО. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

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«На смартфонах и планшетах могут быть предустановлены антивирусные программы, навигаторы, поисковики, программы доступа к госуслугам и платежные системы. Аналогичные программы, за исключением платежной системы, будут установлены и на планшетах. На планшетах, компьютерах и Smart-TV должна быть обеспечена возможность установки программ аудиовизуальных сервисов, а также просмотра программ I и II мультиплекса», — заявил заместитель главы ФАС Анатолий Голомолзин.

При этом точного списка приложений с конкретными брендами ФАС предлагать не будет, так как это помешает конкуренции. «Газета.Ru» решила выяснить, какие именно российские приложения будут предустанавливаться на новые гаджеты.

По словам генерального директора АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина, для успешной реализации этого закона необходимо повышать возможности мобильных приложений, которые уже имеют аналоги, к примеру, предложить замену Apple Pay или Google Pay, предложить редакторы мультимедийного контента и документов.

На вопрос о том, какие приложения в конечном итоге могут попасть на смартфоны россиян в качестве предустановленных, Щельцин назвал поисковики от Mail.Ru или «Яндекса», социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», антивирусы Dr. Web или Karpersky, навигаторы «Яндекс.Карты» или Maps.Me, такси-приложения «Яндекс.Такси» или «Ситимобил».

Собеседник «Газеты.Ru» считает логичным предустановку приложений «Госуслуг» или российской платежной системы «Мир», так как они являются «официальными инструментами государства по выполнению своих обязанностей».

«Я бы еще добавил приложения других государственных органов, к примеру, налоговой службы, что было бы полезно и для контроля своих налогов, и для самозанятых», — предложил Щельцин.

По мнению директора Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимира Зыкова, если говорить о мессенджерах, то на российских смартфонах могут быть установлены ICQ, Агент Mail.Ru, «ТамТам» и Dialog. Большая часть этих сервисов принадлежит Mail.Ru Group.

При этом Зыков добавил, что в идеале производители гаджетов, которых обязали самостоятельно выбрать российские приложения для предустановки, должны дать возможность выбора самим пользователям. Эта система должна работать так — при первом запуске нового смартфона система спрашивает, какую социальную сеть из списка предложенных предпочитает юзер, и уже потом проводить установку.

«Я считаю, что это самый правильный вариант, потому что в других случаях получится ситуация, при которой производители гаджетов будут устанавливать приложения тех разработчиков, которые предложат им больше денег», — заявил Зыков.

Как отметил ведущий мобильный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, если вспомнить о том, что принятие этого закона изначально лоббировал «Яндекс», то логично предположить, что приложения от этой компании наверняка окажутся среди предустановленных.

Однако, по мнению Муртазина, есть большие сомнения в том, что этот закон в принципе будет работать.

Дело в том, что принятые поправки являются малоприменимыми, а закон в конечном итоге стал еще более непроработанным, чем был на первых стадиях.

Собеседник «Газеты.Ru» предположил, что ФАС, вероятно, будет его «сливать».

«У нас нет нормы, которая может обязать розничного игрока что-то предустанавливать на свои устройства. Apple уже заявили о том, что предустановки в том виде, в котором того хочет ФАС, не будет, так что они готовы уйти с российского рынка… Проблема в том, что и Google может уйти из России. И это не будет изъяном для них, а будет изъяном российского рынка и отечественных игроков. Я считаю, что лоббирование «Яндекса» вывело всю эту историю куда-то не туда, и сегодня ее пытаются максимально слить со всех сторон, сделать так, чтобы она не работала», — сообщил аналитик.

По словам Муртазина, те положения закона, которые существуют на данный момент, вызывают много вопросов в юридическо-правовом поле. Это либо приведет к большому количеству судебных исков, либо обернется тем, что на соблюдение новых предписаний будут смотреть сквозь пальцы.

Также эксперт пояснил, что из закона может показаться, что внедрение приложений отечественных разработчиков на гаджеты производителей техники будет бесплатной, но на самом деле ФАС не может вмешаться в рыночные отношения и обязать зарубежных вендоров не брать деньги за предустановку тех или иных сервисов.

«В итоге все это [закон] превратилось в какую-то кашу», — заключил собеседник «Газеты.Ru».

Директор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков заявил о том, что закон о предустановке отечественного ПО несет в себе определенные противоречия. Он отметил, что в документе, с одной стороны, говорится о том, что определять ПО для предустановки будут производители оборудования, но с другой стороны речь идет о «социально значимых для России» приложениях, поэтому очевидно, что кто-то будет помогать зарубежным вендорам делать выбор в пользу того или иного сервиса. Пока непонятно, кто именно это будет, и по каким критериям это будет осуществляться.

Кроме того, в России существуют так называемые «эксклюзивные» сервисы. Например, поисковая система «Яндекс» является доминирующей на рынке, а значит скорее всего именно она станет предустановленным поисковиком на большинстве гаджетов. Прежде всего, это убивает конкуренцию, а также не дает ответа на вопрос, получат ли разработчики других приложений возможность пробиться на этот рынок.