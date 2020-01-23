Крайние меры: как Microsoft заставляет избавиться от Windows 7

Последнее обновление для операционной системы Windows 7 сломало рабочий стол, передает портал Bleeping Computer.

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14 января 2020 года официально прекратилась поддержка операционной системы Windows 7, что означает, что пользователи данной ОС больше не будут получать бесплатные патчи и обновления безопасности.

В тот же день компания Microsoft, владеющая Windows, выпустила последний патч KB4534310 для тех, кто пока не готов отказаться от «семерки».

Это обновление должно было обеспечить пользователей актуальными корректировками системы, но в итоге привело к неприятному багу.

Как оказалось, у некоторых пользователей после установки KB4534310 вместо выбранных ранее обоев для рабочего стола появился черный экран — такой же появляется при сбое активации Windows у тех, кто пользуется пиратской версией, если система не может подтвердить легальность установленной версии.

Bleeping Computer направил запрос в Microsoft, чтобы узнать, будет ли компания выпускать еще одно последнее обновление, чтобы исправить баг с черным экраном, однако пресс-служба пока не дала комментарий. Не исключено, что Microsoft будет стоять на своем и не станет выпускать «патч для патча», так как она уже официально прекратила обслуживание Windows 7.

Кроме того, Microsoft могла специально «вшить» баг с черным экраном в последнее обновление, чтобы замотивировать пользователей отказаться от устаревшей «семерки» и перейти на Windows 10, которая является более совершенной и продвинутой версией операционной системы.

Релиз Windows 7 состоялся в 2009 году, а Windows 10 — в 2015-м. При этом Microsoft разрешила владельцам «семерки» произвести бесплатный апгрейд своей системы, но этим щедрым предложением воспользовались немногие. Лишь в январе 2019 года доля Windows 10 на рынке стала обгонять долю своего предшественника, хотя и ненамного — Windows 7 сохраняла лидерство и оставалась самой популярной ОС на протяжении почти четырех лет.

По состоянию на сентябрь 2019 года, 50,99% пользователей Windows отдают свое предпочтение именно «десятке». Windows 7 выбрали 30,34%.

На долю Windows 8 пришлось 0,63%, а Windows Vista — 0,15%. 1,57% все еще пользуются Windows XP, которая увидела свет в 2001 году — почти 20 лет назад.

Вскоре после окончания обслуживания Windows 7 архитектор технологического центра Microsoft в России Иван Будылин заявил о том, что отмена техподдержки для «семерки» может вызвать проблемы для российских банков. Речь идет о высоком риски утраты данных. Это объясняется тем, что этой ОС уже более десяти лет, а за это время появилось множество новых видов кибератак.

По данным Cisco, каждый пятый компьютер в российских кредитных организациях работает на базе Windows 7. При этом, если верить статистике Statcounter на декабрь 2019 года, доля компьютеров с «семеркой» во всей России достигает 32%.