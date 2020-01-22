Саудовская атака: главу Amazon взломали с помощью WhatsApp

Смартфон главы Amazon и по совместительству самого богатого человека в мире Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного сообщения в мессенджере WhatsApp, отправленного с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на эксклюзивное расследование инцидента.

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Взлом, который имел место быть в мае 2018 года, был осуществлен с целью получить доступ к некому контенту на смартфоне миллиардера.

По данным Guardian, Безос и бен Салман по-дружески переписывались в WhatsApp, когда саудовский принц отправил главе Amazon подозрительный видеофайл.

После того, как Безос его открыл, смартфон был скомпрометирован, и большие объемы личных данных с устройства попали в руки третьих лиц.

Сообщается, что зараженный файл использовал уязвимость в WhatsApp, которая была обнаружена весной 2019 года — тогда появилась информация о том, что злоумышленники устанавливали на смартфоны жертв шпионское программное обеспечение, воспользовавшись дырой в безопасности мессенджера. Вскоре после освещения этой проблемы в СМИ, WhatsApp выпустил патч, защищающий от этой уязвимости.

У Безоса же не было доступа к этому патчу, поэтому его телефон был успешно взломан. Вероятная причастность Мухаммеда бен Салмана к атаке на генерального директора Amazon интересна сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, из-за развода Джеффа Безоса со своей супругой Маккензи, о котором стало известно в начале 2019 года. Они решили расстаться после 25 лет брака из-за интрижки Безоса с 50-летней ведущей Лорен Санчез.

Тогда глава Amazon заявил о том, что издание National Enquirer, сообщившее о его романе с Санчез, пытается его шантажировать.

Он представил в качестве доказательства письма, которые получил от редактора таблоида, который угрожает опубликовать интимные снимки Джеффа Безоса, если миллиардер не согласится с поставленными условиями.

Безос не купился на шантаж, но поручил своему начальнику службы безопасности Гевину де Бекеру выяснить, как его личные фотографии оказались у таблоида.

В апреле 2019 года де Бекер обвинил Саудовскую Аравию во взломе личного телефона миллиардера. Дело в том, что между саудовскими властями и Джеффом Безосом, а также принадлежащей ему газетой Washington Post существует давняя неприязнь. WP довольно активно освещала жестокое убийство журналиста Джамаля Хашукджи, который ранее работал колумнистом этого издания. Камеры засекли, как Хашукджи вошел в саудовское консульстве в турецком Стамбуле, но обратно уже не вышел — считается, что он был убит и расчленен.

В одной из своих заметок Washington Post отмечала, что заказчиком убийства Джамаля Хашукджи мог стать сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Таким образом, с помощью слива информации об интрижке Безоса Эр-Рияд пытался отомстить миллиардеру и его газете.

Теперь же расследование, на которое ссылается Guardian, по сути повторяет версию, выдвинутую Гевином де Бекером почти год назад.

Посольство Саудовской Аравии в США поспешило опровергнуть обвинения, опубликованные в британской газете.

«Недавние сообщения СМИ о том, что королевство стоит за хакерской атакой на телефон Джеффа Безоса, являются абсурдными. Мы призываем провести расследование этих заявлений, чтобы мы могли оценить все факты», — говорится в посте, опубликованном в официальном аккаунте посольства в Twitter.

По данным Reuters, в ООН планируют сделать заявление, в котором призовут США и Саудовскую Аравию расследовать взлом смартфона Джеффа Безоса.