Саудовская атака: главу Amazon взломали с помощью WhatsApp

Guardian: Джеффа Безоса взломали с телефона принца Саудовской Аравии

Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман может быть причастен ко взлому смартфона основателя Amazon Джеффа Безоса, сообщает The Guardian. Как утверждает британское издание, когда Безос открыл подозрительный видеофайл, отправленный с телефона бен Салмана, большое количество личной информации самого богатого человека на планете попало в руки третьих лиц. Не исключено, что именно таким образом были получены компрометирующие Безоса фотографии, которые стали причиной его развода с супругой Маккензи в начале прошлого года.

Смартфон главы Amazon и по совместительству самого богатого человека в мире Джеффа Безоса был взломан с помощью вредоносного сообщения в мессенджере WhatsApp, отправленного с телефона наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на эксклюзивное расследование инцидента. 

Взлом, который имел место быть в мае 2018 года, был осуществлен с целью получить доступ к некому контенту на смартфоне миллиардера.

По данным Guardian, Безос и бен Салман по-дружески переписывались в WhatsApp, когда саудовский принц отправил главе Amazon подозрительный видеофайл.

После того, как Безос его открыл, смартфон был скомпрометирован, и большие объемы личных данных с устройства попали в руки третьих лиц. 

Сообщается, что зараженный файл использовал уязвимость в WhatsApp, которая была обнаружена весной 2019 года — тогда появилась информация о том, что злоумышленники устанавливали на смартфоны жертв шпионское программное обеспечение, воспользовавшись дырой в безопасности мессенджера. Вскоре после освещения этой проблемы в СМИ, WhatsApp выпустил патч, защищающий от этой уязвимости.

У Безоса же не было доступа к этому патчу, поэтому его телефон был успешно взломан. Вероятная причастность Мухаммеда бен Салмана к атаке на генерального директора Amazon интересна сразу по нескольким направлениям. Прежде всего, из-за развода Джеффа Безоса со своей супругой Маккензи, о котором стало известно в начале 2019 года. Они решили расстаться после 25 лет брака из-за интрижки Безоса с 50-летней ведущей Лорен Санчез. 

Тогда глава Amazon заявил о том, что издание National Enquirer, сообщившее о его романе с Санчез, пытается его шантажировать.

Он представил в качестве доказательства письма, которые получил от редактора таблоида, который угрожает опубликовать интимные снимки Джеффа Безоса, если миллиардер не согласится с поставленными условиями.

Безос не купился на шантаж, но поручил своему начальнику службы безопасности Гевину де Бекеру выяснить, как его личные фотографии оказались у таблоида. 

В апреле 2019 года де Бекер обвинил Саудовскую Аравию во взломе личного телефона миллиардера. Дело в том, что между саудовскими властями и Джеффом Безосом, а также принадлежащей ему газетой Washington Post существует давняя неприязнь. WP довольно активно освещала жестокое убийство журналиста Джамаля Хашукджи, который ранее работал колумнистом этого издания. Камеры засекли, как Хашукджи вошел в саудовское консульстве в турецком Стамбуле, но обратно уже не вышел — считается, что он был убит и расчленен.

В одной из своих заметок Washington Post отмечала, что заказчиком убийства Джамаля Хашукджи мог стать сам наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Таким образом, с помощью слива информации об интрижке Безоса Эр-Рияд пытался отомстить миллиардеру и его газете. 

Теперь же расследование, на которое ссылается Guardian, по сути повторяет версию, выдвинутую Гевином де Бекером почти год назад.

Посольство Саудовской Аравии в США поспешило опровергнуть обвинения, опубликованные в британской газете.

«Недавние сообщения СМИ о том, что королевство стоит за хакерской атакой на телефон Джеффа Безоса, являются абсурдными. Мы призываем провести расследование этих заявлений, чтобы мы могли оценить все факты», — говорится в посте, опубликованном в официальном аккаунте посольства в Twitter.

По данным Reuters, в ООН планируют сделать заявление, в котором призовут США и Саудовскую Аравию расследовать взлом смартфона Джеффа Безоса.