«Учат убивать»: соперник Трампа выступил против видеоигр

Бывший вице-президент США и вероятный кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден дал интервью New York Times, в котором в очередной раз рассказал о своих претензиях к IT-индустрии. Политик вспомнил некую встречу с представителями этой сферы, на которой обсуждались вопросы защиты интеллектуальной собственности.

«В какой-то момент один из этих маленьких уродцев за столом, мультимиллионер, почти миллиардер, заявил мне, что он — деятель искусства только потому, что смог придумать игры, в которых тебя учат убивать людей», — заявил экс-вице-президент.

Журналист уточнил, имеет ли Байден в виду компьютерные игры, что тот и подтвердил.

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«И после этого один из этих добродетельных людей сказал мне: «Мы — двигатель экономики Америки». К счастью, я немного подготовился перед встречей, поэтому ответил, что меня это поражает. Я сложил данные семи компаний, которые были там, кроме Microsoft, и сказал, что зарплата всех их сотрудников меньше, чем потери General Motors за последний квартал. Так что не надо мне говорить о том, что вы создали все эти рабочие места. Это было так высокомерно с их стороны — говорить о том, что они двигают экономику», — вспомнил Байден.

Портал The Next Web выразил сомнение в том, что разработчик игр, о котором рассказал Джо Байден, действительно использовал формулировку об убийстве людей. Политик не назвал имен своих собеседников, но Kotaku предполагает, что речь может идти о бывшем генеральном директоре Electronic Arts Джоне Риччитьелло, который ныне занимает пост главы Unity Technologies. Риччитьелло действительно виделся с Байденом в 2012 году на встрече с лидерами Кремниевой долины.

Впрочем, учитывая, как бывший вице-президент страны активно критикует компьютерные игры и часто встречается с представителями IT-индустрии, он мог иметь в виду кого угодно.

Известно, что еще семь лет назад Байден предлагал обложить жестокие игры крупным налогом, но его инициатива не нашла поддержки в конгрессе.

В этом же интервью Джо Байден указал на еще одного представителя Кремниевой долины, который ему не нравится. На этот раз он не стал скрывать его имя — политик раскритиковал социальную сеть Facebook за публикацию дезинформации и открыто заявил, что причиной всех проблем является глава компании Марк Цукерберг.

«Я никогда не был фанатом Facebook. И никогда не был фанатом Цукерберга. Он — самая настоящая проблема», — указал Джо Байден репортеру New York Times.

В августе 2019 года во время дебатов кандидатов в президенты США Джо Байден обратился к потенциальным избирателям, приглашая их на свой веб-сайт «JOE 30330». Как оказалось, бывший вице-президент не только перепутал буквы, но и сам посыл — 30330 является не сайтом, а мобильным номером, с которого осуществляется рассылка для тех, кого заинтересовала кампания Байдена. В социальных сетях не замедлили высмеять 77-летнего политика и его техническую безграмотность.

Joe Biden either thinks he's going to be alive in 30330 or he has no idea what his own website is... pic.twitter.com/WqrZhquYmY — Caleb Hull (@CalebJHull) August 1, 2019

«Он не знает разницу между «перейти на сайт» и «отправить сообщение». Полагаю, его профиль в Snapchat — это катастрофа», — написал пользователь Twitter @andyoaklee.

«Он слишком стар, чтобы быть президентом», — сообщил @PialiGupta. «А говорят, что Трамп глупый!» — заключил @OnPointe28.