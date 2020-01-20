Проиграл TikTok: Instagram признал провал IGTV

Приложение IGTV было запущено в июне 2020 года. Владеющий им Instagram обещал, что с помощью IGTV можно будет «смотреть длинные вертикальные видео от любимых блогеров» продолжительностью до одного часа. При этом кнопка перехода в IGTV была встроена в главную страницу Instagram, чтобы, как утверждается в пресс-релизе, «все наши пользователи могли получить доступ к новому формату с самого начала».

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Теперь же, полтора года спустя, Instagram тихо убрал кнопку IGTV из основного приложения, сообщает портал TechCrunch.

Как оказалось, большая часть пользователей IGTV не пользовалась этой иконкой, что и послужило причиной для ее удаления.

«Продолжая работать над тем, чтобы людям было проще создавать и находить контент в IGTV, мы выяснили, что большинство людей смотрят ролики IGTV через превью в ленте новостей, канал IGTV во вкладке Explore, профили создателей и отдельное приложение. Очень немногие нажимают на значок IGTV в правом верхнем углу главного экрана в приложении Instagram. Мы всегда стремимся сделать Instagram как можно более простым, поэтому мы убираем этот значок на основе этих знаний и отзывов нашего сообщества», — сообщили в компании.

Тем не менее, как отмечает TechCrunch, маловероятно, что IGTV получает большое количество переходов из отдельного приложения, как утверждают в компании. По статистике, с момента запуска летом 2018 года IGTV скачали всего 7 млн раз, что составляет менее 1% от общего количества юзеров Instagram, которых насчитывается свыше 1 млрд. В отличие от формата Stories, который довольно быстро стал популярным среди пользователей, IGTV явно является неудачным примером запуска нового сервиса.

При этом китайская социальная сеть TikTok, которая по сути повторяет функционал IGTV, смогла за тот же отчетный период получить 1,15 млрд скачиваний.

Это свидетельствует о том, что подобный формат популярен среди пользователей, но у Instagram не получилось его раскрутить — даже при помощи кнопки на главной странице, видимой миллиарду человек.

Тем временем TikTok, за которым, в отличие от Instagram, не стоит корпорация Facebook во главе с Марком Цукербергом, продолжает завоевывать популярность среди пользователей. Если верить статистике AppAnnie, по количеству уникальных ежемесячных пользователей в 2019 году TikTok занял второе место, уступив Instagram, но имеет все шансы догнать и перегнать лидера. Об этом заявил глава и основатель компании Snap, владеющей Snapchat, Эван Шпигель в рамках диджитал-конференции в Мюнхене. На вопрос из зала о том, сможет ли TikTok когда-нибудь стать популярнее Instagram, Шпигель ответил: «Не исключено».

Как отмечает Bloomberg, своим ростом TikTok иронично обязан Facebook. Владеющая сервисом компания ByteDance на протяжении долгого времени вкладывалась в рекламу социальной сети, продвигая объявления и в Facebook, и в Instagram, что в итоге привело к частичному переманиванию пользователей.

Кстати, в 2016 году Марк Цукерберг планировал приобрести сервис Musical.ly, который впоследствии превратится в TikTok, но переговоры не увенчались успехом.

Теперь же миллиардер считает TikTok своим главным конкурентом и планирует выпустить похожее приложение, чтобы попробовать повторить успех китайцев. Однако благоприятный момент для покорения этой вершины был упущен Цукербергом еще четыре года назад.