Канада рассудит Китай и США: что ждет дочь главы Huawei

В понедельник, 20 января, в Канаде начинается дело об экстрадиции финансового директора Huawei Мэн Ванчжоу, сообщает CNBC. Она была задержана в начале декабря 2018 года в канадском аэропорту по запросу США. Причиной ареста бизнесвумен стало нарушение компанией антииранских санкций, введенных американским президентом Дональдом Трампом. Соединенные Штаты запросили экстрадицию Мэн Ванчжоу, и грядущий суд должен решить ее дальнейшую судьбу.

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Мэн Ванчжоу так же является дочерью главы Huawei Жэнь Чжэнфэя. Ее арест вызвал большой резонанс на международной арене. Кроме того, это дело стало частью продолжающейся торговой войны между США и Китаем.

Не стоит забывать и о претензиях американских властей в отношении Huawei, которая подозревает китайскую компанию в шпионаже в пользу правительства КНР.

Таким образом, на кону этого судебного процесса стоят отношения между Канадой, США и Китаем.

В чем же обвиняют Мэн Ванчжоу? Американская сторона утверждает, что она скрыла от ряда банков связь Huawei с дочерним филиалом компании под названием Skycom, который находится в Иране, чтобы получить финансовые услуги. Если это является правдой, то компания нарушила антииранские санкции, введенные США. В Huawei эти обвинения отвергают.

Тем не менее, в марте 2019 года США подали запрос на экстрадицию Мэн Ванчжоу из Канады в Штаты. Заседание по экстрадиции начнется 20 января и предположительно продлится до 24 января, но может закончиться и раньше. Защита финдиректора Huawei будет настаивать на принципе так называемой «двойной инкриминации» [англ. double criminality].

Согласно этому принципу, чтобы экстрадировать Мэн Ванчжоу в США, необходимо, чтобы вменяемое ей правонарушение считалось преступлением и в Канаде.

Однако, так как ее обвиняют в нарушении антииранских санкций, подписанных президентом США Дональдом Трампом, они не действуют на территории Канады.

Если судья встанет на сторону Мэн, ее могут отпустить. В свою очередь, обвинение может подать апелляцию. Если же адвокатом не удастся сыграть на двойной инкриминации, слушания об экстрадиции перейдут во вторую стадию, которая будет иметь место в июне 2020 года.

Во время второй стадии защита финансового директора Huawei будет доказывать, что при ее аресте были допущены нарушения. Так, например, при ее задержании пограничная служба Канады получила пароли от электронных устройств Мэн и передала их полиции. Позднее адвокаты, представляющие интересы канадских властей, назовут эту процедуру «ошибкой».

На этой стадии Мэн Ванчжоу так же могут отпустить, если суд поддержит ее. Если же защита проиграет, то дело перейдет в третью фазу, запланированную на сентябрь. Она будет посвящена доказательству вины обвиняемой американской стороной.

Дело Мэн Ванчжоу с самого начала приобрело политизированный оттенок.

Спустя несколько дней после ее ареста в 2018 году президент Дональд Трамп заявил о том, что готов вмешаться в дело финдиректора Huawei, если это поможет заключить торговую сделку с китайской стороной.

В 2019 году Китай арестовал двух граждан Канады Майкла Корвига и Майкла Спавора по обвинению в шпионаже. После это зарубежные СМИ обвинили КНР в «мести» за задержание Мэн.

«Прежде всего, я выступаю против действий США. Такой политический жест не является приемлемым. США любят накладывать санкции на остальных по любому поводу... Мы против этого. Но раз уж дошло до такого, подождем решения суда», — прокомментировал арест дочери глава Huawei Жэнь Чжэнфэй.

Между тем ванкуверский адвокат Гэри Боттинг сообщил о том, что канадское правосудие удовлетворяет около 90% запросов на экстрадицию, так как при нынешней судебной системе защитник подозреваемого практически бессилен.

«Они [США] говорят «прыгай», а Канада спрашивает, насколько высоко», — заявил Боттинг.

Впрочем, учитывая политическую подоплеку этого дела, Мэн Ванчжоу вполне может попасть в те 10%, которым удается избежать экстрадиции в Штаты. Не исключено, что Трамп все-таки решит воспользоваться арестом дочери главы одной из крупнейших китайских компаний как козырем в торговой войне с КНР, чтобы добиться неких преференций. Но открытым остается вопрос о том, отреагирует ли Пекин на подобный шантаж.