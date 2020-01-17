Мнения разделились: как будет выглядеть PlayStation 5

Microsoft представил консоль нового поколения Xbox X Series в декабре 2019 года, и с тех пор мир затаил дыхание в ожидании анонса PlayStation 5 от конкурирующего бренда Sony. Тем не менее, японский бренд пока не торопится показать свою приставку и ограничился лишь презентацией логотипа.

Это привело к тому, что в социальных сетях появилось огромное количество изображений того, как может выглядеть PlayStation 5.

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При этом ни один из этих рендеров не был официально подтвержден Sony, поэтому дизайн консоли воспроизводится пользователями по слухам и утечкам.

Одним из первых изображений PlayStation 5 стала версия консоли, которая якобы предназначена для разработчиков. При этом подтвердить или опровергнуть эту информацию никто не может — вполне возможно, что коммерческий вариант PS5 в будущем будет выглядеть так.

RUMOR: PS5 is releasing on December 4, 2020, according to retailer listings in central Europe. #PlayStation5 #PS5 pic.twitter.com/BPXYbWDVy9 — PlayStation 5 (@Ps5_New) January 10, 2020

Также в Twitter можно найти чертеж и рендер другого проекта PlayStation 5. В этом варианте консоль напоминает крест с закругленными углами.

Lmao please tell me this isn't what the PS5 looks like.#PS5 pic.twitter.com/l6dwh4L8Gt — Msae ♦ (@MysticUltima) January 16, 2020

Есть и другая версия PS5, представленная сразу в двух цветах — черном и белом.

They say some boys will loose their virginity for this...

Kind reminder: Jude is a boy #PS5 https://t.co/IXODjo5oBO — IG: Jude_Okhuelegbe (@Judeokhuelegbe) January 16, 2020

Ранее Sony заявила о том, что не приедет на крупнейшую игровую выставку E3 2020, сообщив о том, что формат этого мероприятия ей «не подходит». Тем не менее, многие ждали, что именно там будет впервые представлена PlayStation 5.

Выходит, что анонса новой консоли стоит ожидать в рамках другой выставки или конференции.

Один из пользователей имиджборда 4chan утверждает, что презентация PlayStation 5 запланирована на 5 февраля 2020 года, а стоимость приставки составит $499. Разумеется, эта информация осталась неподтвержденной.

Свое мнение насчет анонса PS5 имеет и геймдизайнер Дэвид Яффе, известный по сериям God of War и Twisted Metal. В беседе с одним из пользователей Twitter он утверждает, что до презентации осталось «меньше четырех недель». Яффе считает, что мир увидит PlayStation 5 уже в феврале — в том же месяце, когда была представлена PlayStation 4.

Ранее эксперты портала Eurogamer собрали все слухи о вероятных характеристиках Sony PlayStation 5 и составили прогноз о производительности консоли следующего поколения, сравнив ее с Xbox X Series.

Так, предположительно PlayStation 5 получит 8-ядерный процессор AMD Zen 2 c 16 потоками и поддержкой технологии SMT. Кроме того, в PS5 будет кастомная видеокарта AMD Radeon Navi с 36 вычислительными блоками на частоте 2,0 ГГц, а также оперативная память формата GDDR6 с пропускной способностью 448 ГБит/c (возможно 512 ГБит/c).

Что же касается Xbox Series X, то у этой консоли будет такой же 8-ядерный процессор, кастомная видеокарта AMD Radeon Navi с 56 вычислительными блоками на частоте 1,7 ГГц и оперативная память GDDR6 с пропускной способностью 560 ГБит/c.

Эксперты прикинули, что характеристики обеих консолей будут примерно одинаковыми, но с некоторыми отличиями.

Прежде всего, Xbox Series X может получить большую пропускную способность оперативной памяти, чем у PS4. Однако, это неминуемо скажется на стоимости приставки.

Тем временем, в Sony могут искусственно занизить производительность компонентов, чтобы цена конечного продукта оставалась на приемлемом уровне. Таким образом, PlayStation 5 сможет сохранить баланс «цена-качество», но незначительно уступит конкуренту по характеристикам.