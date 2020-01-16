Тайная настройка: что Instagram знает о тебе

Instagram хранит список интересов пользователя внутри мобильного приложения, но найти его не так-то просто, сообщает портал Business Insider. Как отмечают в соцсети, этот перечень вероятных увлечений пользователя составляется на базе статистики и учитывает те аккаунты, на которые он подписан, кого он лайкает или комментирует и на какие ссылки кликает.

Список того, что вам якобы нравится по версии Instagram, хранится в открытом для пользователя доступе, но добраться до него случайно вряд ли получится.

Для этого необходимо перейти в собственный профиль и нажать на иконку в верхнем правом углу (три горизонтальные полоски). В выпадающем меню нужно кликнуть на вкладку «Настройки», обозначенную шестеренкой.

Реклама

Далее потребуется кнопка «Безопасность», а затем — «Доступ к данным». Необходимо промотать всю страницу до самого конца, пока не появится раздел «Реклама». Нужно нажать на ссылку «показать все» во вкладке «интересы, учитывающиеся при показе рекламы».

Если все было сделано правильно, то Instagram покажет список тем, которые могут быть интересны владельцу аккаунта.

Корреспондент «Газеты.Ru» из десяти первых интересов из списка на экране выделил семь, которые действительно совпали с реальностью. Остальные совпали частично, но увлечений, которые были бы совсем мимо кассы, в списке не нашлось.

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Таким образом, Instagram довольно точно предсказывает интересы пользователя, собирая о нем огромные массивы данных и передавая их рекламодателям для настройки таргетинга. Пока эта информация хранится на серверах Facebook, владеющей Instagram, опасности для юзера нет. Однако компания Марка Цукерберга печально известна своими утечками в прошлом, так что для собственной безопасности желательно максимально ограничить ей доступ к информации, хранящейся в профиле.

Сделать это можно следующим образом — необходимо зайти в «Настройки» Facebook [персональные настройки рекламы в Facebook автоматически распространятся и на Instagram]. Во вкладке «Реклама» есть «Настройки рекламы», в которых напротив каждого пункта нужно установить параметр «запрещено».

Что же касается строчки «Рекламодатели и компании», то в ней есть подпункт «Рекламодатели, скачавшие файл с информацией о вас и показывающие вам рекламу».

Если ранее вы не ограничивали настройки рекламы в Facebook, то увидите там список компаний, чьи объявления встречаются в вашей ленте новостей. Каждую из этих организаций можно отключить вручную.

Известно, что поисковая система Google тоже собирает данные о каждом конкретном пользователе и хранит его вероятные интересы в виде списка. Как сообщала «Газета.Ru» в ноябре прошлого года, алгоритмы Google предсказывают возраст, пол, семейное положение, образование и личные интересы пользователя, причем каждое из этих заключений либо является правильным, либо имеет небольшую погрешность.

Чтобы узнать, что Google думает о вас, необходимо открыть браузер Chrome и кликнуть по аватарке профиля в правом верхнем углу экрана. В открывшемся окошке нужно нажать на кнопку «Управление аккаунтом Google».

На новой странице необходимо найти вкладку «Конфиденциальность и персонализация» и нажать на ссылку «Управление данными и персонализация». В этом меню находится вкладка «Персонализация рекламы» и ссылка «Настроить рекламу».

По клику на нее открываются параметры для персонализации рекламы, в которых можно увидеть предполагаемый список интересов, а также выводы о жизни пользователя.

На этой же странице можно отключить функцию персонализации рекламы, перетащив в сторону соответствующий бегунок. При отключении Google предупредит о том, что рекламные объявления в браузере не исчезнут, но будут «менее полезными для вас».