Бесплатные сайты: что Путин пообещал россиянам

Президент России Владимир Путин поручил подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», в рамках которого россияне не будут платить за трафик при посещении «социально значимых» отечественных сайтов. Об этом российский лидер заявил в рамках послания Федеральному собранию.

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В своей речи глава государства указал, что интернет стал неотъемлемой частью повседневной жизни человека. При этом Россия является одной из немногих стран в мире, которая может похвастаться собственными социальными сетями, мессенджерами и поисковыми системами.

«В этой связи предлагаю подготовить и реализовать проект «Доступный интернет», по всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам. Повторю, в этом случае людям не придется платить за саму услугу связи, за интернет-трафик», — заявил Путин.

Президент добавил, что доступность интернета для всего населения в будущем должна стать конкурентным преимуществом России.

В пресс-службе Минкомсвязи пообещали подготовить комплекс мер по реализации проекта, о котором говорил Владимир Путин, передают РИА «Новости».

«Поручение [президента] взято в работу, будем исполнять… Это будут огромные возможности для граждан прежде всего», — цитирует ТАСС вице-премьера РФ Максима Акимова.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал предложение российского лидера о предоставлении бесплатного доступа к социально-значимым интернет-ресурсам «революционным», добавив, что без реализации подобных проектов невозможно развитие страны.

Председатель комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин также прокомментировал проект «Доступный интернет».

«Президент отдельно отметил, что одно из главных преимуществ Российской Федерации — собственные технологии и экосистемы онлайн-платформ. Они должны сохраняться и развиваться на благо всего общества, а ключевые интернет-сервисы должны стать гарантированно доступными для всех российских граждан. Это принципиально важное предложение, которое открывает перспективу создания социально доступного интернета как еще одного базового конституционного права наших граждан. Важно отметить, что это по духу совпадает с идеями, которые сегодня высказываются ведущими экспертами в сфере интернет-технологий, в том числе создателями сети», — говорится в пресс-релизе комитета.

Технологии сильно изменили жизнь людей и проект, анонсированный президентом, положительно скажется на качестве жизни, сообщил «Газете.Ru» генеральный директор Mail.ru Group Борис Добродеев.

«Пользователи в сети знакомятся и общаются, играют и развлекаются, покупают и продают, учатся и развиваются, заказывают еду, такси и одежду. Упрощающие доступ к сети инициативы положительно скажутся не только на цифровой экономике и IT-отрасли, но и на качестве повседневной жизни десятков миллионов россиян», — заявил Добродеев.

Тем временем в Роскомсвободе считают, что представленная президентом инициатива может обернуться контролем коммуникаций россиян или даже нарушением правил сетевого нейтралитета.

«В случае приятия такого закона о бесплатном интернет-доступе для социально-значимых отечественных сервисов наверняка их список будет утверждать правительство через свое постановление.

Тут есть риски коррупциогенности и нарушения сетевого нейтралитета, когда одни сервисы будут получать преимущество в доступе для пользователей перед другими за счет госрегуляции.

Скорее всего, будет предпринята очередная попытка сделать «госпоисковик» и «госмессенджер», через которые можно будет эффективно контролировать коммуникации граждан и фильтровать их трафик», — предупредил руководитель Роскомсвободы Артем Козлюк.

В Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) предположили, какие ресурсы могут войти в список «социально значимых».

«Скорее всего, на первых порах это будет порядка 15-20 сайтов. И если брать аналогию с мультиплексом, то интернет-компании должны будут на конкурсной основе получить статус «социально значимых» в Министерстве цифрового развития или Роскомнадзоре», — считает директор АППСИМ Владимир Зыков.

По его словам, данная инициатива даст российским сервисам преференции на одном рынке с иностранными ресурсами, а также поможет малообеспеченным гражданам всегда иметь доступ к сети.

В список онлайн-ресурсов от АППСИМ, доступ к которым может стать бесплатным, вошли поисковики «Яндекс» и Mail.Ru и одноименные почтовые сервисы, социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», мессенджеры ICQ, Dialog и «ТамТам», банковский сервис «Сбербанк-Онлайн», портал «Госуслуг», сайт «Культура.РФ», а также новостной агрегатор «Яндекс.Новости», «Российская газета» и МИА «Россия Сегодня».